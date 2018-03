Ministrul Sănătăţii: România a declanşat mecanismul de alertă european privind imunoglobulina

România a activat mecanismul de alertă european prin care solicită imunoglobulină, a anunţat luni ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



"Pentru a putea rezolva această problemă, statul român a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioadă de doi ani de zile şi totuşi nu s-a întâmplat nimic. Pentru luna martie nu se preconizează să intre nicio fiolă de imunoglobulină în ţară. Pentru aprilie sunt nişte promisiuni, dar eu nu mai cred în aceste promisiuni. Prin urmare, am informat Cabinetul prim-ministrului în cursul zilei de astăzi şi am primit acceptul să declanşăm această procedură. Această procedură este practic o alertă la nivel european prin care solicităm cantităţi de imunoglobulină pentru România. Adică această solicitare a noastră pe care am făcut-o IGSU se publică într-un sistem electronic la nivel european al mecanismului şi statele care au acces la acest sistem ne pun la dispoziţie cantităţile pe care dânşii le au în ţară. Eu am aflat sâmbătă această informaţie şi vă spun sincer că nu mi-a venit să cred. Eu am avut în 14 februarie o întâlnire cu distribuitorii şi promisiunile erau altele. Sunt foarte mulţi pacienţi care în acest moment au nevoie", a afirmat demnitarul, la Antena 3.



Potrivit acesteia, declanşarea acestui mecanism era absolut necesară.



"Am început încă de acum două săptămâni să cerem date din ţările partenere. Din păcate, nu am găsit răspunsul necesar acolo unde am căutat. Avem încă solicitări trimise la diferite ambasade. Nu au avut probabil timpul fizic să ne răspundă la acele solicitări, dar am considerat că nu mai avem timp", a spus Pintea.



Ea a afirmat că lunar România are nevoie de 5.000 de fiole de imunoglobulină de 2,5 miligrame.



"Săptămâna aceasta avem întâlniri cu producătorii. Cu distribuitorii ne-am întâlnit. Sper să ajungem la un numitor comun pentru că nu aş vrea ca această situaţie să treneze. (...) La MS suntem de două săptămâni în celulă de criză şi încercăm să găsim soluţii. Este într-adevăr o situaţie disperată pentru că sunt foarte mulţi pacienţi care nu au făcut tratament de multă vreme", a susţinut reprezentantul MS. AGERPRES