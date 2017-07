România, în topul deceselor cauzate de hepatită

jarun011/Getty Images/iStockphoto Blood sample with hepatitis C virus (HCV) positive Blood sample with hepatitis C virus (HCV) positive

Aproximativ 1.500.000 de români sunt infectaţi de virusurile hepatitice virale B şi C, iar unul din zece bolnavi cu hepatită C din Europa este din ţara noastră. Mai mult, România este a patra ţară din Europa în topul deceselor cauzate de afecţiunile hepatice. În acest context, asociaţiile de pacienţi trag un nou semnal de alarmă asupra incidenţei acestei boli, solicitând totodată autorităţilor responsabile să recunoască hepatita ca problemă de sănătate publică şi să facă un plan de acţiune naţional.

Hepatita este o boală infecţioasă care afectează circa 325 de milioane de persoane din întreaga lume, potrivit ultimelor statistici publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a solicitat în această primăvară un plan global pentru a lupta împotriva acestei boli virale. Potrivit OMS, cea mai mare parte a populației nu a fost testată și nu are acces la tratament, astfel că milioane de persoane riscă să dezvolte o boală cronică sau un cancer și să moară. La nivel mondial, până la 20% din persoanele cu hepatită cronică C dezvoltă ciroză hepatică şi circa 5% dezvoltă cancer hepatic.

În România, conform estimărilor specialiştilor, peste 800.000 de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei B, în timp ce aproximativ 600.000 suferă de hepatita C. Din păcate, hepatita este o boală silențioasă, iar foarte mulţi oameni nu ştiu că au contactat un virus hepatic.

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) atrage atenţia asupra necesităţii implementării unei strategii în România şi a unui plan naţional integrat pentru a răspunde problematicii hepatitelor virale.

„Considerăm că este esenţial ca reprezentanţii autorităţilor, ai comunităţii medicale şi ai pacienţilor să ajungă la un consens în ceea ce priveşte recunoaşterea hepatitei ca problemă de sănătate publică şi să agreeze asupra unui plan de acțiune național”, spune Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.

De 3 ori mai multe decese în România

Un studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA), care a fost prezentat în România finalul lunii ianuarie 2017, arată că peste 1.400.000 de români sunt afectaţi de virusurile hepatitice virale B, C sau B plus Delta, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C de pe continent sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul 1 pe continent în privinţa numărului de pacienţi cu hepatită C. Acelaşi studiu relevă că ţara noastră ocupă locul 4 în Europa, ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice. Mai exact 44,5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 15 decese la suta de mii de locuitori.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor

În întreaga lume, astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră că această zi reprezintă o bună oportunitate pentru a atrage atenţia asupra necesităţii implementării strategiei privind hepatitele virale, reamintind intenţia de a ajuta statele membre pentru atingerea obiectivului privind eliminarea hepatitelor. Cu această ocazie, astăzi şi mâine, APAH-RO organizează o serie de evenimente legate de problematica hepatitelor virale - prevenţie, diagnosticare şi tratament - în mai multe oraşe din ţară. Au loc acţiuni de informare prin care voluntarii APAH-RO vor împărţi pliante şi vor răspunde la întrebări în oraşele Alexandria, Braşov, Turda, Iaşi, Giurgiu, Cluj, Iaşi şi Bucureşti.

“Un pas important ar fi intensificarea acţiunilor de prevenţie şi screening, asigurarea accesului la terapii inovatoare, fără discriminare” Marinela Debu, preşedinte APAH-RO.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei a fost iniţiată de Alianța Mondială pentru Hepatită, în 2008, cu scopul de a schimba destinul oamenilor infectați cu hepatită virală cronică.