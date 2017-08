Țiriac: Banca Naţională a României "a luat ilegal" în anul 1991 Complexul sportiv "Arenele BNR",

Omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Banca Naţională a României "a luat ilegal" în anul 1991 Complexul sportiv "Arenele BNR", cel care a găzduit până în 2015 turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy, mutat acum la Budapesta.



"Să ai un eveniment sportiv unic în România (n.r. - turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy), cu 110 ţări în care se televizează şi gratis pentru România undeva la 25-30 de milioane de euro pe an din publicitate... şi să-l muţi în altă parte pentru că după 70 de ani nu ai o arenă de tenis. Pentru că şi aia care a fost (n.r. - Arenele BNR), ţi-a fost furată. Aşa nu ai cum. Poate nu atât furată, dar dacă proprietarul e în drept, să fie în drept... dar nu putea să-l ia, pentru că era o lege că o bază sportivă rămâne acolo şi este la dispoziţia tuturor. Când era COR, nu COSR ca acum, adică pe vremea mea, eu făcusem o lege ca nicio bază sportivă nu are voie să se schimbe. Şi că nu se construieşte nimic într-o bază sportivă decât pentru sport. Banca Naţională a luat ilegal parcul Arenele BNR în 1991 după părerea mea. Ilegal pentru că dintotdeauna a fost o bază sportivă. Nu era a băncii din 1700. Iar 1990 ne-a prins cu Arenele la Ministerul Sportului. Ceauşescu ne-a făcut arena aia în 7 zile pentru finala de Cupa Davis. Am zis că facem noi tribuna, că nu mai era bună... Au zis nu, că e proprietatea lor (n.r. - a BNR) şi nu se poate. Şi ce a pus capac a fost că au pus lanţurile acolo şi nu am putut să fac o fotografie cu Năstase la Arene. La mine s-a terminat orice moralitate şi relaţie pe care aş fi avut-o cu aceşti oameni. Nu ştiu dacă e legală treaba, dar o să aflu", a spus Ţiriac.



El a menţionat că s-a intenţionat la un moment dat ca Guvernul să facă un schimb de proprietăţi cu BNR pentru ca Arenele BNR să revină Ministerului Tineretului şi Sportului, care la rândul lui să le renoveze. "Au fost încercări între Guvernul Ponta şi BNR să facă un schimb de proprietăţi. Să dea BNR-ului altceva pe acest parc făcut pentru sport. Roland Garros-ul este în mijlocul Parisului, la fel ca Bernabeu în Madrid. Bernabeu e catedrala Madridului, nu poţi să muţi stadionul ăla. Dar noi ce avem? Avem palatul lui Ceauşescu acolo, atât", a adăugat Ţiriac.



Ion Ţiriac, proprietarul turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, a cedat competiţia pentru doi ani la Budapesta din cauza faptului că Arenele BNR nu mai corespund cerinţelor ATP, Terenul Central fiind închis. În 2016, la ultima ediţie a turneului la Bucureşti, Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu are avizul ISU de funcţionare, meciurile disputându-se doar pe terenurile secundare.



Ion Ţiriac şi Ilie Năstase au criticat în mai multe rânduri atitudinea conducerii Băncii Naţionale a României, proprietara bazei sportive din Cotroceni, pe care a acuzat-o că nu doreşte să cedeze terenul Primăriei Capitalei, dar nici să investească în modernizarea Arenelor BNR pentru a putea primi avizul ISU.

