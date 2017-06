Zeci de persoane au făcut schimb de cărţi într-o ceainărie din Capitală

Întâlnirea "Schimb de cărţi" din luna iunie a avut loc duminică într-o ceainărie din Bucureşti, locul în care câteva zeci de persoane au venit să schimbe cărţi şi impresii despre ce au citit.



' 'Schimb de cărţi' este o întâlnire informală între cititori în care participanţii pot veni cu cărţi dar şi fără, pot veni cu cărţi să le schimbe cu alţi participanţi, schimbul nu este permanent, adică îşi recuperează cărţile pe care le aduc. Este un mod de a le oferi şi altora spre citire sau pot veni fără cărţi, pur şi simplu să participe la discuţii, să ne cunoască, vorbim despre cărţile pe care le-am citit în ultima lună, despre ce am mai citit bun, ce ne-a mai plăcut, ne recomandăm unii altora cărţi", a declarat pentru AGERPRES Andreea Chebac, coordonatorul acestui eveniment.



Ea a adăugat că, în medie, la astfel de schimburi participă în jur de 15-20 de persoane. Schimbul de cărţi este un eveniment care are loc de 6 ani în Bucureşti iar participanţii se întâlnesc o dată pe lună în diverse ceainării.



Cei care doresc să vină aici îşi pot lua informaţiile de pe Facebook sau de pe bookblog.ro, site-ul organizator de la care a plecat acest proiect.



"Aici vin oameni foarte variaţi: liceeni, studenţi, oameni de 20, de 30 de ani, oameni ieşiţi la pensie, foarte diverşi, pentru că pasiunea pentru citit nu are vârstă, e un lucru pe care îl faci toată viaţa. Cărţile sunt la fel de diverse ca şi cititorii. Avem de la cărţi clasice, la cărţi foarte noi, SF-uri, romane pentru adolescenţi, cărţi romantice, de dezvoltare personală, cam orice. Nu pot să mă gândesc la un domeniu pe care să nu îl găsim în cutiile cu cărţi de la 'Schimb de cărţi'", a mai menţionat Andreea Chebac.

Sursa: www.agerpres.ro