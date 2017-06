Arii protejate ale României. Avenul din Hoanca Urzicarului

Avenul din Hoanca Urzicarului este un monument al naturii și o arie protejată din județul Alba, în satul Vârtop. Zona are o suprafață de un hectar și a fost declarată arie protejată în anul 2000. Locul mai este cunoscut și sub denumirea de “Avenul Independenței”, are o lungime totală a galeriilor ce însumează 1.125 de metri și reprezintă un aven activ cu o intrare în forma unei guri de peșteră. Este și una dintre peșterile din România cu cea mai mare denivelare, având o adâncime de 286 de metri. Avenul din Hoanca Urzicarului este inclus în Parcul Natural Apuseni, în Munții Bihorului, la o altitudine de 1.710 metri, cel mai apropiat oraș de aria protejată fiind Baia de Arieș. Locul este perfect pentru iubitorii de natură și speologie, în jur se găsesc casele de la țară de lemn și pajiști cosite. Accesul spre aven se face DN 75 spre Pasul Vârtop de unde începe drumeția sau pe drumul desprins din DN 76 la Sudrigiu spre Pietroasa, de unde pornește un drum forestier.