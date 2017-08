Big Brother-ul pentru turism e de şapte ani în chinurile facerii

Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor, anunţat recent, ca o noutate, de actualul ministru al Turismului, funcţionează de şapte ani. Aproape în fiecare an, din 2010 până acum, fiecare ministru al Turismului sau şef al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) a anunţat că se va implementa un sistem de înregistrare şi centralizare a datelor turiştilor care se cazează pe teritoriul României, la care lucrează STS. Puse cap la cap, informaţiile şi declaraţiile celor care s-au ocupat de acest sistem Big Brother din Turism arată că el deja există şi e funcţional, încă din 2011, dar nu a fost niciodată lansat oficial.

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a anunţat recent că Ministerul Turismului, reînfiinţat în mandatul său, a găsit soluţia ideală pentru eliminarea evaziunii fiscale din turism şi de a avea o evidenţă a numărului de persoane care călătoresc pe teritoriul României. Toate problemele ar trebui să fie rezolvate printr-un sistem electronic centralizat, în care se vor introduce datele de înregistrare ale turiştilor. Mai mult, turiştii nici nu ar mai trebui să completeze fişele de cazare, pentru că s-ar rezolva totul electronic. Sistemul ar trebui să fie creat şi implementat de STS. Noutatea este, de fapt, reluarea unei idei pentru care deja Ministerul Dezvoltării a plătit peste 500.000 de euro, din bani europeni, în 2010, când la conducere se afla Elena Udrea. Fostul ministru are, deja, şi un dosar la DNA pentru acest sistem, pentru licitaţia câştigată de firma IBM. Sistemul Informatic de Evidenţă a Turiştilor la nivel naţional a fost şi testat, însă din 2012, fiind funcţional din decembrie 2011, conform declaraţiilor oficiale ale Elenei Udrea de la acea vreme. Sistemul a fost intens comentat şi contestat de apărătorii Drepturilor Omului, pe marginea datelor cu carcater personal şi a intruziunii autorităţilor în viaţa privată a celor care vor să călătorească pe teritoriul României. Primele date furnizate de sistem au arătat că sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în primele 11 luni ale anului 2011 au însumat 6,53 milioane, în creştere cu 15,6% faţă de perioada similară din 2010, date care au fost furnizate de Institutului Naţional de Statistică. Numărul de înnoptări a crescut, în aceeaşi perioadă, cu 12%, ajungând la 16,88 milioane.

Declaraţiile miniştrilor se bat cap în cap

"Proiectul a fost lucrat, dar, neavând sprijin politic din partea guvernului tehnocrat, a fost blocat. Am obţinut avizele de la toţi, mai puţin de la Ministerul Justiţiei şi cel al Dezvoltării. Prelucrarea datelor cu caracter personal era avizată. Nu am înţeles de ce l-a blocat Miniusterul Dezvoltării, pentru că sistemul există încă de pe vremea când era ministrul Dezvoltării Elena Udrea. În sistem intră numele şi CNP-ul turistului. Sistemul s-a lucrat, în 2016, împreună cu STS, SRI şi MAI - Poliţia, Jandarmeria, Poliţia de Frontieră. Am lucrat timp de un an la acest proiect, a fost consultat cu toate autorităţile partenere. În primul rând, acest sistem deserveşte turismul, astfel încât să putem avea, centralizat, date în timp real ale circulaţiei turistice, mai mult decât ce persoane au ajuns şi în ce zonă, inclusiv ce venituri au generat, la nivel macro, nu în detaliu, dar să se ştie că în anumite perioade au fost atâţia oameni şi s-au generat atâtea venituri. Astfel se ştie, în timp real, ce grad de ocupare există, iar pentru autorităţile locale, de asemenea, este foarte important să ştie câţi turişti vin şi în ce perioade", a explicat, pentru Jurnalul Naţional, Anca Nedea, fosta şefă a ANT. Aceasta mai spune, însă, că o parte din sistemul Elenei Udrea funcţionează. "Banii nu s-au pierdut, pentru că acest sistem a fost folosit în toţi aceşti ani de Direcţia de Control şi Autorizare din cadrul ministerului. Ce a permis modulul de hotelărie a fost folosit, dezvoltat şi încărcat permanent cu date. Din acest punct de vedere, modulul I, cel care a reuşit să fie implementat, a fost folosit”, mai explică fosta şefă ANT. Nu acelaşi lucru spune, însă, actualul ministru al turismului, Mircea Dobre, care a luat totul de la început. "Nu are legătură cu sistemul la care s-a lucrat anul trecut, nici cu cel din 2010. Noi nu am preluat nicun proiect anterior. Totul e nou. Pe noi nu ne interesează numele şi prenumele persoanelor. Ne interesează cetăţenia turiştilor, un număr real raportat permanent, pe unde se duc, mişcarea turiştilor, şi unde preferă să meargă românii. Nu ne interesează celelalte autorităţi care au acces la date. Ei îşi fac treaba lor, iar totul este la STS. Noi luăm doar datele care ne interesează pentru Ministrul Turismului. Nu vom face niciun fel de achiziţie. STS va crea un soft minimalist care se va suprapune pe softurile hotelierilor, pentru că toţi au un calculator. Când se scanează buletinul, se preiau datele direct”, a explicat, pentru Jurnalul Naţional, ministrul Mircea Dobre.

În toată această enigmă a sistemului care mereu începe să se creeze, dar, de fapt, există de şapte ani şi este alimentat permanent cu date, nu şi-a pus nimeni problema operării datelor personale, reglementate prin lege specială, pentru care fiecare recepţiner de la penisunile din cele mai izolate sate sau proprietarii apartamentelor înregistrate în regim hotelier ar trebui să aibă certificat special.



Compania IBM România a semnat, în iunie 2011, un contract cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru proiectarea şi implementarea Sistemului Informatic de Evidenţă a Turiştilor. Valoarea proiectului a fost de peste 2 milioane de lei (inclusiv TVA). În şase luni de la semnarea contractului, în decembrie 2011, IBM trebuia să pună la dispoziţia MDRT componentele hardware şi software necesare. "Sistemul va permite raportarea zilnică, de către fiecare unitate de cazare, a numărului de turişti înregistraţi în respectiva unitate. În acest fel, MDRT va avea la dispoziţie, pentru prima dată, informaţii reale şi actualizate la zi în acest domeniu”, comunica IBM, singura firmă care a participat la licitaţie, pentru contractul în valoare de 2.089.122 de lei, inclusiv TVA (echivalentul a 502.000 de euro). După deschiderea dosarului la DNA, pe achiziţie, sistemul a fost preluat şi lucrat în continuare de STS, din anul 2012, şi anunţat de mai multe ori, ca noutate care ar urma să furnizeze date exacte Ministerului Turismului.

"Pe litoral sunt aproximativ 116.000 de locuri de cazare clasificate de Minsiterul Turismului, dar se declară uneori şi 400.000 de turişti. Nu ştiu cine i-a numărat, dar e clar că sunt în mod real mai mult de 116.000 de locuri. Nu ştie nimeni câte locuri de cazare sunt în toată ţara. Noi ne bazăm pe INS, care nici nu are cum să afle datele reale, pentru că mulţi nu le declară. Trebuie să ştim şi mişcarea turiştilor, să vedem unde trebuie să se facă investiţiile, la nivel de judeţ, cu prioritate. Proiectul implementării acestui sistem electronic e capitol în Legea Turismului. Nu mă interesează ce s-a întâmplat cu sistemul implementat de Udrea".