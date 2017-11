Hotelul de Gheață, căutat înainte de a fi construit

Ajuns la cea de-a treisprezecea ediție, Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac a fost și de această dată căutat de agențiile de turism și de iubitorii muntelui, la standul Sibiului de la Târgul de Turism al României, eveniment care se încheie astăzi. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Hotelul de Gheață atrage atenția tuturor încă înainte de a fi construit din blocurile de gheață tăiate direct din Lacul Bâlea.

Hotelul de Gheață promovează în continuare talentele României, iar pentru ediția din această iarnă și-a ales deja imaginea pentru juniori: Bianca Drăghiciu, „micul Mozart” feminin al modelingului românesc. Bianca va împlini vârsta Hotelului de Gheață la sfârșitul sezonului, în luna aprilie, când va avea aceeași vârstă cu cel mai rece hotel din inima Făgărașului. La fel ca Hotelul de Gheață, unic în sud-estul Europei, sibianca Bianca Drăghiciu a cucerit, în ultimii 12 ani, inimile românilor, apoi pe ale europenilor și, din toamna acestui an, pe ale americanilor. De acum, Bianca va fi promotoarea Hotelului de Gheață, în întreaga lume, pentru juniori.

Bianca Drăghiciu a debutat, anul acesta, în lumea modelingului internaţional, cu un contract la New York Fashion Week, ediția din 7-13 septembrie, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante pentru lumea modei newyorkeze. Micuţa sibiancă a fost invitată ca fotomodel. Viitoarea carieră fulminantă în acest domeniu foarte pretenţios a-nceput de la joacă şi s-a transformat foarte repede într-o muncă plină de satisfacţii. La şapte ani a-nceput cursurile de modeling, iar până la 11 ani a câştigat mai multe premii, în ţară şi în străinătate, s-a întâlnit cu cele mai cunoscute personalităţi ale lumii modei şi a început să primească oferte de la designeri. Îi place matematica și engleza, dar marea ei pasiune este modelingul.

“De-a lungul timpului, promotori ai Hotelului de Gheață au fost vedete din România, precum Maia Morgenstern, Helmut Duckadam, Dana Săvuică, Ovidiu Lipan (Țăndărică), formația Krypton, Roxana Nemeș, balerina Francesca Baciu, violonista Alexandra Violin, dar și artiști internaționali, precum Jean-Claude Van Damme și ambasadori ai mai multor țări. De asemenea, imaginea Hotelului de Gheață este promovată de actualul sunet al gheții, interpretat de formația The Speakers, prin melodia City of Clouds, al cărei videoclip a fost filmat la Bâlea Lac. Bianca este una dintre speranțele Sibiului, al cărei talent va fi promovat, anul acesta prin intermediul evenimentelor Hotelului de Gheață, pe segmentul juniori, prin concursurile de fotografie, artă și design. Acum, la cea de-a treisprezecea ediție, ne-am propus să promovăm împreună România. În următoarele săptămâni va fi selecționată încă un talent care va promova turismul prin agenda de evenimente a Hotelului de Gheață”, explică Arnold Klingeis, inițiatorul proiectului Hotel of Ice Bâlea Lac.

Hotelul de Gheață va fi, în acest sezon, mesagerul muzicii și showbizului internațional, prin designul camerelor, în care vor fi sculptate vedete ale muzicii românești și internaționale. Corina Chiriac, Holograf, Freddie Mercury și membrilor trupei Queen, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, ABBA, Madonna, Peter Maffay, BZN și The Rolling Stones sunt cei care se vor transforma în camere de hotel în această iarnă, la Bâlea Lac. Artiștii au fost aleși astfel încât să satisfacă toate gusturile turiștilor care vizitează Hotelul de Gheață. Ca în fiecare an, hotelul va fi deschis pentru public în ajunul Crăciunului.