Ultimele preferinte ale romanilor in materie de nunti!

Un trend social interesant, care reprezintă o provocare pentru agenţiile de turism, chiar dacă se află încă la început de drum în România, este acela al nunţilor organizate în destinaţii exotice precum Maldive, Cuba, Bali, Mexic sau Thailanda, a dezaluit Raluca Anghel, specialist în marketing turistic.

"În ultimii ani s-a împământenit şi pentru tinerii însurăţei, mai cu dare de mână, că o săptămână de miere e mai potrivită în Maldive, Thailanda, Vietnam sau mai nou în Bali şi Zanzibar. O anumită categorie de români, iubitori de călătorii, şi mă refer aici la antreprenori, angajaţi în funcţii de top management, dar şi la expaţi, aleg să îşi oficieze nunta pe malul mării într-o destinaţie îndepărtată", spune Raluca Anghel.

O astfel de nunta nu pastreaza, de obicei, ritualuri tradiţionale, avand un caracter mult mai restrâns, respectiv mirii, naşii şi membrii foarte apropiaţi ai familiei. Astfel, nunta şi luna de miere se întâmplă în acelaşi loc, dar experienţa este cu adevărat una pentru o viaţă.

Astfel de solicitări încadrează la vacanţe de tip 'tailor made' şi, astfel, este dificil de specificat un buget, care difera in functie de hoteli, cereri specifice, destinatie, durata, etc, explică, la randul ei, Daniela Shah, coproprietar Eturia.În ceea ce priveşte pachetele de honeymoon, Eturia are sejururi în Kuala Lumpur & plaja Pangkor Laut de 10 zile pornind de la 1.750 euro/persoană, sejur Singapore & plaja Krabi Thailanda, 10 zile de la 1.850 euro/persoană, dar şi luna de miere în Brazilia, 14 zile 3.090 euro/persoană.

O astfel de nuntă departe de casa este cu totul altceva. "În general, mirii caută ceva simplu, o ceremonie religioasă în spiritul locului, poziţionată cât mai aproape de plajă sau, după caz, într-o capelă construită exact pentru astfel de ocazii. Ornamentele sunt importante, pozele şi cina care urmează jurămintelor nu sunt de neglijat. Nunta şi luna de miere sunt create de specialiştii noştri în jurul unor teme romantice astfel încât turiştii să fie cu adevărat fericiţi", a explicat Daniela Shah.

La Eximtur, pachetele pentru astfel de evenimente in Grecia, SUA, Mexic, Republica Dominicană, Indonezia (Bali), Thailanda, Maldive, Seychelles, includ, de regula, transportul, cazare cu masă, organizare şi formalităţi pentru oficierea căsătoriei (cu preot local sau din ţară, în funcţie de religie sau destinaţie), dar si decoruri, flori, buchetele pentru mireasă şi naşe, tortul, masa festivă, spune Oana Bucur, director turism extern la respectiva agentie.

Orientativ, tarifele, strict pentru eveniment (fără a include transport şi cazare), încep de pe la circa 1.500 euro, în Grecia, dar pot depăşi 7.000 euro, în Las Vegas pentru un pachet premium.Santorini, Tenerife şi Sharm El Sheikh sunt destinaţiile preferate ale turiştilor Cocktail Holidays pentru petrecerea lunii de miere. Preţurile încep de la 537 euro/persoană în Santorini la un hotel de 4 stele şi se apropie de 1.000 de euro de persoană în Tenerife. AGERPRES.