Unic pe plaiuri mioritice. Muzeul Kitsch-ului

DIANA OROS





România are de la începutul lunii mai un muzeu al kitsch-ului în Capitală. Vizitatorii vor găsi aici faimoșii pești de cristal pe mileu, obiecte legate de religie, carpeta cu Răpirea din Serai, o mulțime de bibelouri și alte lucruri care nu lipseau din casa românilor în perioada comunistă. Pe lângă exponatele ce ne amintesc de “epoca de aur”, muzeul găzduiește și kitsch-uri din zilele noastre. Obiectele din muzeu au fost împărțite în șapte categorii: Dracula, religie, comunism, design interior, gypsy, modern şi make your own kitsch. Exponatele provin din colecția personală a proprietarului muzeului și au fost strânse timp de mai mulți ani de la târguri și colecționari. Pe lângă sala care găzduiește expoziția permanentă se mai găsește o galerie dedicată artiștilor. Orice artist este binevenit să-și expună lucrările în Kitsch Art cu o singură condiție, acestea să fie kitschoase. Prețul unui bilet la Muzeul Kitsch-ului este de 30 de lei.