Părintele Arsenie Papacioc - PROFEȚIILE UNUI SFÂNT

S-au împlinit 5 ani de la trecerea în neființă a unuia dintre cei mai iubiți duhovnici români ai veacului din urmă. Părintele Arsenie Papacioc. Cu alți 5 ani mai înainte avusesem privilegiul unui dialog (reportericesc și duhovnicesc, deopotrivă) în chilia sa de la Mănăstire Techirghiol.

Ar mai fi avut nevoie de mai putin de o luna ca sa ajunga la venerabila varsta de 98 de ani. Dar n-a fost asa. Dumnezeu l-a chemat mai devreme la el pe cel pe care lumea il cunostea drept "Pustnicul-de-la-malul-marii'. Parintele Arsenie Papacioc, arhimandritul si duhovnicul Manastirii Techirghiol vreme de 35 de ani, s-a dus la cele vesnice marti, 19 iulie 2011, dimineata, la orele 11:00. Iar sirul lung de pelerini, care astepta – ca-ntotdeauna – sa culeaga invatatura de la el, s-a prabusit cu jale. Parintele a fost inmormantat joi, 21 iulie 2011, la manastirea pe care a pastorit-o. Slujba s-a tinut in frumoasa bisericuta de lemn, cu o istorie la fel de zbuciumata ca a lui, fiind una dintre "bisericile calatoare'ale tarii (ridicata in 1750 in satul Maioresti din Ardeal, dusa in creierul Bucegilor de Carol al II-lea si salvata - intre altele cu ajutorul parintelui – de la distrugere, in 1951, fiind mutata la Techirghiol).

Unul dintre cei mai importanti duhovnici ai ortodoxiei romanesti din ultimele decenii (si din toate timpurile), parintele s-a nascut pe 15 august 1913 – chiar in ziua de hram a manastirii pe care a pastorit-o atata vreme. Istoria lui – pe care nu o putem relata in doar cateva randuri – e marcata de chemarea timpurie spre monahism (se calugareste foarte de tanar, la Manastirea Sihastria, Neamt), de constiinta valorii de neam si a martiriului pentru credinta (e arestat in anii '50, o data cu multi alti apostoli ai tarii). In 1976, se "retrage' la Manastirea Sfanta Maria din Techirghiol unde, departe de a se ascunde, devine unul dintre duhovnicii si teologii cei mai pretuiti din ultimele decenii. Este, la malul marii, daca vreti, asemeni Parintelui Cleopa la Neamt sau precum parintele Arsenie Boca la Sambata de Sus si la Prislop, un sfant care pasea pe pamant, ii asculta pe cei in nevoie si-i mangai cu mana lui batrana si binefacatoare.

L-am cunoscut pe Parintele Arsenie Papacioc in urma cu zece ani. Era 19 iulie, inainte de Sfantul Ilie, iar maica stareta se pornise spre o alta manastire din tara unde se tinea hram mare. Parintele fusese operat in anul acela – 2006 – de hernie de disc. Inainte de a asterne pe hartie interviul pe care mi l-a acordat atunci, as vrea sa ma opresc asupra acestui amanunt al operatiei. Parintele Arsenie Papacioc, chiar daca multi insistasera sa fie operat la Bucuresti sau in afara tarii, a ramas neclintit in hotararea lui ca interventia chirurgicala sa o faca medicii constanteni. Mai mult, cum datorita varstei lui foarte inaintate (avea atunci aproape 92 de ani) anestezia putea ridica mari probleme, Parintele Arsenie i-a incurajat pe medici sa-l opereze fara anestezie. "Voi faceti-va treaba', le-ar fi zis, "si lasati-va in mana lui Dumnezeu, caci asa voi face si eu'. Martorii spun ca staretul Techirghiolului le-a dat binecuvantarea, apoi a inceput sa se roage. Operatia a reusit, fara complicatii, semn ca divinul lucrase.

Atunci cand l-am intalnit, Parintele Arsenie Papacioc mi-a cerut doar un scurt ragaz pentru exercitiile de mers. Observam ca fiecare pas il doare, dar nu a renuntat pana nu s-a implinit distanta ce trebuia parcursa. "Sa nu-l istoviti', ne-a rugat o maicuta. "Acum e ceasul lui de odihna, ca dupa aceea vor intra pelerinii'. Sa-i asculte, sa le dea sfaturi, sa-i binecuvanteze, sa se roage pentru ei. Am promis ca vom ramane doar cinci minute. Dar dupa timpul legiuit, cand am dat sa strangem reportofonul, parintele ne-a iscodit. "Ori ati obosit? Ori n-aveti destula credinta, ca s-o impartasim?'. "Parinte, noua ne e doar grija de sanatatea Sfintiei Voastre'. "Lasati-mi mie grija asta', ne-a raspuns. "Mai bine intrebati-ma ce vreti sa stiti si ascultati ce am de spus'. Accel scurt interviu a fost publicat atunci, in 2006, pe 15 august, de ziua Sfintei Sale. Il reluam rugandu-ne sa-si afle odihna la dreapta lui Dumnezeu.

Sfintia Voastra, ca om care v-ati dedicat existenta vietii spirituale, spuneti-ne: este religiozitatea, in chip natural, o componenta a firii umane?

Parintele Arsenie Papacioc: Dumnezeu este "Calea, Adevarul si Viata'. Eu sunt crescut la tara, si aveam oi, si am vazut o oaie dand din picior si apoi culcandu-se. Si am vazut ca face asta inca o oaie, si inca una... Si am intrebat-o pe mama ce fac oile acelea? "Se-nchina, mama, se-nchina!', mi-a raspuns.................

