Borș rusesc de post (rețetă de dincolo de Prut)

De o parte și de alta a Prutului, poveștile culinare se întrepătrund cu cele ale lumii slave. observăm, deopotrivă, influențe poloneze, ucraineane, ruse, cuvintele din bucătărie fiind martore savuroase ale acestor împrumuturi. Ele rămân însă, în esențe, retete romanesti, pentru că aparțin acestui spațiu.

Borsul zis „rusesc” are doua caracteristici principale. Una este prezenta sfeclei rosii, care ii schimba si culoarea, si gustul. Cea de a doua caracteristica este abundenta legumelor, borsul acesta fiind gros si satios, desi ii lipseste orice urma de proteina sau grasime animala. Ba, aici, am ceva de spus: vom adauga smantana – si o vom face din belsug – in zilele de dulce ori, daca e postul Pastelui, in saptamana alba, zisa si a branzei.

Ce ar trebui sa stii atunci cand alegi sa gatesti, pentru masa de pranz, un bors rusesc?

Ai trebuinta de o sfecla rosie mijlocie, o telina, doi morcovi, varza cruda, un dovlecel, doi cartofi, o ceapa, 1 l de bors, 3 rosii coapte, un pahar de............

