Reteta de sarmalute din carne de gasca (dupa Radu Anton Roman) e unul dintre cele mai savuroase preparate traditionale romanesti.

„Din cale afară de fine, sărmăluțele din carne de gâscă cer un vin roșu, nu foarte legat și ca atare dispus la tovărășie.

Si ma gandesc uneori la Rosul de Cotesti (o preferinta subiectiva, n-o luati in seama), un vin sec si infipt, destul de rar, ce-i drept, de la o vreme - caci cine sta sa mai amestece si sa potriveasca Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon si Merlot - dar spectaculos de delicat, iar, in anii buni, chiar irezistibil.

Se potriveste perfect cu sarmalutele acestea de o mare eleganta, care ar fi dominate si chiar anulate de un vin prea reliefat.”

Reteta de sarmalute din carne de gasca (dupa Radu Anton Roman)

Preocupat de asocierea corecta a vinurilor vechi romanesti cu retete pe masura, Radu Anton Roman gaseste si de aceasta data binomul perfect. Dar ceea ce este mai important e, fara indoiala, reteta autentic moldoveneasca, in care nu se foloseste, ca prin alte parti, amestecul de carne de vita si porc, ci carnea de gasca, aleasa, de preferinta, de la piept. Cum se pregateste?

