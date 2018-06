Iepure cu sos de sardele (rețetă de la 1847)

Nu stim ce varsta avea, de-o fi fost maritata ori de-o fi avut copii. Era insa atat de atasata de "iubitele-i eleve", incat in anul 1847 termina de scris pentru ele o prima culegere de retete, care a trecut apoi din mana in mana, sub forma manuscrisa, pentru ca apoi, la indemnul mai multor "cocoane cinstite si intelepte", avea sa ajunga la tipar. Se numea Maria Maurer. Era, probabil, profesoara de pension in Bucurestiul miezului de ev XIX. Si avea sa fie autoarea primei culegeri de retete "cu masurile Tarii Rumanesti". Cartea, din care am extras azi o reteta, avea subtitlul: "coprinde 190 ratete de bucate, prajituri, creme, spume, jalatine, inghetate, si cum se pastreaza, lucruri de iarna toate alese si incercate de o prietena a tuturor femeilor celor casnice". Cu ea se face inceputul.



Dar să aflăm și rețeta promisă (așa cum era ea consemnată la anul 1847)



„După ce ai scos iepurelui cojocul, lai despintecat și l-ai grijit; opărește-l cu apă fiartă și mai silește-te prin ajutorul cuțitașului să-i scoți încă o piele; apoi împănează-l cu slănină, sară-l și frige-l în frigare.

...............



Citește rețeta mai departe pe ANTENA SATELOR