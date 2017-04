Rețeta zilei de luni. Supă de nohot

Rețeta zilei de azi ne trimite departe, in trecutul culinar al unei Românii savuroase. Și chiar dacă ingredientul la care o să facem referire azi vi se pare exotic, străbunicile noastre obișnuiau să gătească cu el, prânzuri gustoase și sățioase pentru familiile numeroase.

Ne-am obisnuit sa asociem nautul cu gastronomiile Orientului. Era insa o vreme in care acesta - ca si alte leguminoase uiate ori alungate de prin bucatariile noastre - se gaseau in orice gospodarie de om bun, fie la sat, fie in mahala.

Marturie ne stau si retetele din „coprinsul” intaielor noastre carti de bucate. in „Buna menajera” a Ecaterinei Steriady (colonelu), publicata la Galati in 1871, aflam reteta de Supa de nohot. Sau naut...

Rețeta zilei. Supă de năut

Luati jumatate de oca de nohot si puneti-l intr-un vas de cu seara, puneti un tifon subtire peste vas, puneti putina cenusa si umpleti vasul cu apa rece, sa stea vasul pana a doua zi.

Spalati-l intr-o apa, curatati-i pelita de desupra si puneti sa fiarba, iar de nu va fierbe nohotul bine, pisati-l intr-o piulita, dati-o prin sita. Apoi aveti apa calda, faceti o supa cu o ceapa prajita in untdelemn, taiata marunt, apoi pune si .......

