Salata de icre de crap ar putea fi... o banalitate. Asta daca nu deschidem cartea cea veche a retetelor, pe care o tine sub cheie de aur dumneaei, Kera Calita, ca pe un odor de pret ce se gaseste. Dar inainte de a da reteta, sa-i dam cuvantul preacinstitei cocoane din lumea buna de altadata. Vom avea deopotriva surpriza unei lecturi delicioase si bucuria aflarii unei retete manastiresti, asa cum se gatea ea cu veaacuri si veacuri in urma. Mmm! Nimic mai savuros decat reteta insotita de povestea ei! Nu-i asa? Sa-i dam drumul, dara, fara a mai intarzia vreo clipa, scoborandu-ne in istoria bucatelor din inima Bucurestilor!

„Preafericirea Sa Antim Ivireanu, a lăsat cu legătoare de nesmintire veşnică, la ctitoria Sa Mânîstirea Antim, ca, de patru ori pe an egumenul aşezământului să se ducă cu plocon în deal, la preasfânta Mitropolie.

Salata de icre de crap a lui Antim Ivireanul

Şi ploconul era o oca de cafea şi o oca de zahăr, iar pentru cinstirea înaltelor feţe ale bisericii neamului, se ferchezuiau icre de crap pe platouri întinse şi argintate.

Pentru zece feţe bisericeşti se pregătesc la prima geană de lumină: 300 grame icre de crap, 500 ml ..............

