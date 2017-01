Actorul Benedict Cumberbatch, interpretul lui Sherlock Holmes, este rudă cu Sir Arthur Conan Doyle

Rolul Sherlock Holmes pare că îi vine "mănuşă" actorului britanic Benedict Cumberbatch. Motivul? "Este elementar", după cum susţine site-ul Ancestry.com, într-un material publicat duminică pe blog, citându-l pe doctorul Watson, nelipsitul însoţitor al faimosului detectiv din romanele semnate de Sir Arthur Conan Doyle: Cumberbatch este o rudă îndepărtată a scriitorului, informează Reuters.



Cumberbatch, în vârstă de 40 de ani, vedeta din serialul de mare succes "Sherlock", produs de BBC, şi recompensat cu numeroase premii, printre care şi Emmy, este văr de gradul al 16-lea cu Sir Arthur Conan Doyle. Cei doi sunt uniţi prin legătură de sânge cu nobilul englez John of Gaunt, care a trăit în secolul al XIV-lea şi care, potrivit arborelui genealogic al familiei, a fost al şaptesprezecelea străbunic al lui Cumberbatch şi al cincisprezecelea străbunic al lui Conan Doyle, susţin specialiştii Ancestry.



John of Gaunt, născut în jurul anului 1340, a fost unul dintre fiii regelui Eduard al III-lea al Angliei, ceea ce înseamnă că Benedict Cumberbatch, la fel ca şi Conan Doyle, are sânge regal.



"Rar se întâmplă ca un actor dintr-un serial cunoscut să aibă ocazia să joace un personaj - mai ales un rol precum Sherlock Holmes - creat de o rudă", susţine Jennifer Utley, specialistă în istoric familial la Ancestry.



"Sherlock" este o adaptare modernă asupra vieţii şi a investigaţiilor detectivului londonez din secolul al XIX-lea, lansată în 2010, iar cea de-a patra serie este difuzată începând de duminică pe micile ecrane din Statele Unite şi Marea Britanie, mai arată sursa citată.



"Sherlock", în care Cumberbatch interpretează rolul detectivului excentric şi inadaptat social însoţit de dr. John Watson jucat de Martin Freeman, este cel mai popular serial de televiziune din Marea Britanie, potrivit audienţelor, iar drepturile de difuzare au fost vândute în 180 de ţări.



Conan Doyle a publicat primele nuvele cu Sherlock Holmes în 1887.AGERPRES