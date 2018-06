Beyonce şi Jay-Z au lansat un album nou, al cărui titlu sugerează că relaţia lor pare să se fi îmbunătăţit

Cuplul vedetă de pe scena muzicală Beyonce şi Jay-Z a lansat sâmbătă un surprinzător album comun, pentru a-şi celebra dragostea. Cei doi artişti care sunt soţ şi soţie au făcut anunţul pe scenă la Londra, sâmbătă seara, informează dpa şi France Presse.



Diva pop şi rapperul au anunţat lansarea albumului "Everything is Love" la sfârşitul concertului lor din capitala britanică, susţinut în cadrul unui turneu internaţional care a început la 6 iunie în Regatul Unit.



Albumul cu nouă piese include duete, sub numele "Carters", ale celor doi artişti care sunt soţ şi soţie şi este disponibil exclusiv pe Tidal, un serviciu de streaming muzical pe care Jay-Z le deţine parţial, nu şi pe Spotify, o platformă mult mai importantă, remarcă AFP.



Albumul conţine şi un videoclip pentru melodia "Apeshit", care a fost filmat în Luvru la Paris. Acesta fost încărcat pe YouTube şi a avut aproape un milion de vizionări în câteva ore.



Albumul îmbină stilurile celor doi artişti, cu cântece marcate de senzualitate şi căldură şi de un stil hip-hop. Unii critici care au analizat deja noua producţie discografică au salutat abilităţile pentru rap ale lui Beyonce, care pot fi remarcate pe mai multe melodii pe noul disc.



Cele două vedete au mai înregistrat împreună, mai ales pe albumul lui Beyoncé "Drunk in Love", dar au lansat acest album comun după ce şi-au expus viaţa maritală în altele individuale. Pe ultimul ei album solo din 2016, "Lemonade", Beyonce a dezvăluit infidelitatea soţului ei. Un an mai târziu, Jay-Z i-a cerut iertare în propriul album "4:44".



Relaţia lor pare să se fi îmbunătăţit, sugerează titlul noului album în care Beyoncé îi cere soţului din primele cuvinte "să facă dragoste vara". În ultimul cântec, "Lovehappy", ei recunosc dificultăţile din trecut, dar şi eforturile lor de reconciliere. "Avem defecte/Dar suntem întotdeauna perfecţi unul pentru celălalt", cântă Beyoncé.



Carters au lansat, de asemenea, o piesă bonus, "Salud", care nu apare pe noul album.



Noul lor turneu, intitulat 'On The Run II' în referire la turul comun din 2014, cuprinde mai multe date de concerte în Europa şi se va încheia la Vancouver, Canada, pe 2 octombrie.AGERPRES