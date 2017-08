Dan Negru a răbufnit: „Mi-au spus că cei 22 de ani ai mei de televiziune sunt prea mulți!”

Dan Negru a scris, într-un mesaj pe Facebook, că, în România, i s-au reproșat „cei 22 de ani de televiziune, prea mulți”, în condițiile în care, în străinătate, posturi TV celebre, precum BBC, difuzează show-uri de divertisment prezentate de legende ale televiziunii.

Mesajul lui Dan Negru vine la scurt timp după anunțul morții celebrului prezentator britanic Sir Bruce Forsyth, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

”A murit Bruce Forsyt, o legenda in lumea prezentatorilor de divertisment tv. A avut 89 de ani și acu 3 ani, la 86 încă prezenta in Anglia, la BBC, show-ul "Dansez pentru tine", (Strictly come dancing). A început sa prezinte show-uri tv acu' 67 de ani, la BBC Si multe din show-urile lui au ajuns si-n Romania. "The Price is Right", ("Prețul Corect" ) e un exemplu. Eu am întâlnit hateri care mi-au spus ca cei 22 de ani ai mei de televiziune de pana acu' sunt prea mulți, la fel și cei 46 din buletin...In 2011, Bruce Forsyt, moderatorul tv, a primit titlul de "sir". Noi si ei...”, a scris Dan Negru, pe Facebook.