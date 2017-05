Declarație ȘOCANTĂ a Monicăi Pop: “Am luat bătaie în fiecare zi, pe merit”

Sâmbătă, de la ora 13:00, la Antena Stars, Florentina Fântânaru trece “dincolo de aparenţe”, într-un interviu emoţionant despre miracol, suferinţă, curaj, despre viaţă şi moarte, cu o femeie cu un destin ca în filme, doamna prof. dr. Monica Pop. Renumitul doctor va găsi puterea să povestească despre momentul în care şi-a revăzut întreaga viaţă, în încercarea de a găsi un factor declanşator al bolii sale.

“Îmi făceam altfel de reproşuri, mă gândeam dacă am păcate. Mi-am luat viaţa de la început, să văd câte prostii am făcut faţă de bunica. Saraca de ea, îi era ruşine să iasă pe stradă de câte prostii făceam. Am luat bătaie în fiecare zi, de la 7 la 12 ani, pe merit. A venit apoi şcoala, am mai făcut prostii, ca tot omul, la facultate şi mai multe…ca orice fel de tânără, am mai păşit şi pe lângă drum. Nu tare, dar mă gândeam << acum plătesc ce n-am făcut cum trebuie >>”, va povesti Monica Pop, care va mai spune “Nu întotdeauna am făcut ce trebuia în lumea asta!”. La ce se referă aceasta, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 13:00, la Antena Stars.