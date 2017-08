Drama lui Nadine despre care nimeni nu a stiut pana acum

Nadine nu a avut o copilărie ușoară și a mărturisit acum că a avut de suferit din cauza culorii pielii. Intr-o postare emotionanta pe Facebook, fosta prezentatoare de televiziune a dezvaluit ce simtea cand era mica si nimeni nu voia sa se joace cu ea.

„Am vrut să mă albesc toată copilăria, ca să se joace copiii din faţa blocului cu mine. Stăteam sub o salcie toată ziua. Eram convinsă că umbra ei mă va albi. Voiam să fiu pe păturici cu copiii şi să ne prefacem că vindem şi cumpărăm diverse, cu bani din frunze. Adorabil … nu am apucat să mă joc niciodată. Slavă domnului! Ce lecţie extraordinară! … tocmai ” dovleacul” mi-a fost biletul de ieşire. Tocmai „defectul” mi-a adus evoluţia. Atunci, în orele acelea, multe, de solitudine, învăţam să fiu de partea mea. Învăţam să nu mă abandonez. Om bun! Stai pe dovleacul tău, nu te da din mâna. Investește în tine! Tu eşti propria ta avere ! Tu eşti tot ce ai mai bun, iar împreună veţi face lucruri fabuloase. Îmbrăţişează-te ! Să nu cumva să te văd sub salcie …”, a scris Nadine, pe Facebook.