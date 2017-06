Mirela Vaida, motiv de divorţ în familia Ancăi Ţurcaşiu

Este unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, cu 20 de ani de experienţă la activ, aniversaţi chiar în acest an, dar cu toate acestea Anca Ţurcaşiu şi medicul Cristian Georgescu nu au scăpat de zvonurile conform cărora relaţia lor ar fi ajuns în pragul divorţului. Şi nu o dată, ci chiar de 3-4 ori, aşa cum vor mărturisi chiar ei, în cea mai nouă ediţie specială a emisiunii „2k1”, difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, la Antena 1.

„A fost o mare, mare aventură mediatică, de care am scapat foarte greu. Am suferit şi am plâns foarte mult!”, va povesti Anca despre momentul în care naşul celor doi, Cristian Ţânţăreanu, a făcut o glumă din care s-a născut un scandal monstruos, pe care cu greu l-au depăşit. Discuţia despre divorţ avea să le amintească însă un alt episod, de data aceasta foarte amuzant. „M-a chemat la un moment dat Anca, după nişte repetiţii la un spectacol în care noi jucam, să ne odihnim câteva ore la ea acasă. Mi-a dat un trening, mai mare, ce-i drept, şi mi-a zis < >. La premiera spectacolului vine un bărbat la mine şi-mi zice: << Doamnă, v-a plăcut pe canapeaua mea, în treningul meu?! >>. Zic, Doamne, ăsta îmi distruge căsnicia! Cine e şi ce vrea?!”, va povesti râzând Mirela Vaida, iar soţul Ancăi Ţurcaşiu va completa în glumă: „ăsta a fost, de fapt, unul dintre motivele noastre de divorţ. Soţia a spus << canapeaua asta o aruncăm! >>, iar eu am zis clar nu, a dormit Mirela pe ea, eu nu o arunc!”.

Alături de Anca şi Cristian, săptămâna aceasta în platoul „2k1” vor mai veni Dalma Kovacs şi soţul ei, Mihai Şteţcu, fotograf Antena 1 şi Larisa şi Alin Oprea. Cum se vor descurca aceaştia şi ce dezvăluiri vor mai face, telespectatorii vor afla urmărind sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, „2k1”, la Antena 1.

