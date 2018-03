Oana Roman, dezvăluire surprinzătoare la ”Stăpânii vedetelor”: ”Am avut o perioadă foarte grea, eram singură, fără prieteni”

Oana Roman, care este o mare iubitoare de animale, este gazdă în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”, prezentată de Andra Trandaș, la Antena Stars. Andra merge de această dată acasă la Oana Roman, pentru a vorbi despre pasiunea lor comună, cățeii.

Oana are în prezent un cățel pe nume Bubble, pe care ea și familia ei îl iubesc foarte mult. Acesta nu este însă primul animal de care Oana Roman este foarte atașată, ea are o întreagă istorie legată de minunații patrupezi.

”Eu mi-am dorit un câine dintotdeauna. Cât am stat la bloc, înainte de Revoluție, mama nu a vrut să am un animal. Poate singurul avantaj pe care l-am avut când ne-am mutat la casă, ăsta a fost, că am putut să-mi iau un câine. Spun că ăsta a fost singurul avantaj pentru că mie nu mi-a plăcut deloc că ne-am mutat, mă simțeam foarte singură, fără prieteni. Perioada de după Revoluție a fost una foarte grea pentru mine, eu nu mai aveam prieteni, eram ruptă de lume și ai mei aveau foarte multă treabă. Așa că am fost foarte bucuroasă când mama m-a lăsat să-mi iau un câine”, mărturisește Oana Roman.

Despre perioadele dificile din viața ei, dar și despre dragostea pe care atât ea, cât și fetița și soțul ei le-o poartă lui Bubble, Oana Roman vorbește la Antena Stars, sâmbătă, de la ora 13.00, în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”. Alături de Oana se află atât micuța Isabela, cât și soțul ei Marius.