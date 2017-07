Pariu că nu recunoaşteţi personajul?

Actriţa Doiniţa Oancea şi-a schimbat look-ul, transormându-se într-o divă gotică, machiată dark, plină de tatuaje şi îmbrăcată în negru. “Încă de pe la 16 ani mi-am dorit tatuaje. Pana la 31 de ani nu am avut curajul necesar şi poate nici n-am gasit momentul potrivit să îmi fac unul. De atunci şi pana acum, am două tatuaje simbolice, finuţe, pe mâini. Apoi mi-am dorit o şedinţă foto cu "acea Doiniţă" pe care mi-o imaginam eu, o Doiniţă liberă şi neconstransă de societate, de job sau familie. Mi-a schimbat complet look-ul, am încercat şi un super-breton, completat cu un make-up mai dark spre gotic. Pe braţe, gât şi piept am conturată povestea Doiniţei pe care o ţin ascunsă”, povesteşte Doinita Oancea.

Hairstylist-ul Adrian Perjovschi, specialist în transformari radicale de look descrie care au fost paşii acestei noi provocări: “Am folosit un tratament pentru hidratare şi strălucire pentru a îndrepta părul cât mai uşor şi perfect. Ea de obicei îl poartă ondulat natural şi am vrut să obţinem acel păr întins perfect ca după placă. Am ales să-i tund breton pentru că îi încadrează foarte bine faţa şi se potriveşte de minune cu acest look”.

Doiniţa este foarte încantată de rezultat şi de colaborarea cu Adrian Perjovschi, pe care îl cunoaşte de aproape 10 ani şi cu care a lucrat pentru mai multe proiecte tv: “Mă admir non-stop de atunci în oglinda şi simt că această nouă Doiniţa chiar era ascunsă undeva înăuntrul meu şi sunt foarte fericită că am putut cu ajutorul unor profesionişti să o scot la lumină măcar pentru o vreme”.