Tom Cruise și-a riscat viața pentru un selfie, în timpul filmărilor peliculei The Mummy

Actorul american Tom Cruise şi-a riscat viaţa încercând să îşi facă un selfie în timp ce a ieşit în afara unui elicopter aflat la o înălţime de peste 600 de metri în timpul filmărilor de la pelicula "The Mummy", informează contactmusic.com.



Starul hollywoodian, în vârstă de 53 de ani, i-a speriat pe colegii din distribuţia filmului şi pe membrii echipei de filmare atunci când a ieşit în afara elicopterului, la o înălţime de aproximativ 600 de metri deasupra deşertului Namib, pentru a-şi face un selfie.



Unul dintre actorii din distribuţie, Courtney B. Vance, a relatat acel episod insolit: ¨Producătorii ne-au spus: ´Nu faceţi fotografii!´ Apoi am urcat în elicopter, iar el ne-a întrebat: ´Vreţi să facem câteva poze?´ E un tip amuzant. Era agăţat de elicopter, făcea selfie-uri şi ne fotografia şi pe noi. O nebunie!¨.



Vorbind pentru USA Today pe un covor negru întins de organizatorii premierei din New York a filmului, marţi, Tom Cruise a spus: ¨Voiam pur şi simplu o altfel de fotografie. Aşadar, mi-am lărgit puţin centura de siguranţă, suficient pentru a ieşi în afară. A fost amuzant¨.



Alex Kurtzman, regizorul filmului, în vârstă de 43 ani, s-a declarat plăcut surprins de simţul umorului al starului hollywoodian şi a dezvăluit că lui Tom Cruise îi place să le facă farse colegilor lui de breaslă.



Filmul ¨The Mummy¨ va avea premiera pe marile ecrane din România pe 9 iunie.AGERPRES