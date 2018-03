VIDEO - Meniu extra special pentru celebritățile care vor participa la gala premiilor Oscar 2018

Meniul care va fi servit la banchetul organizat după gala de decernare a premiilor Oscar va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vită Wagyu și 13,6 kilograme de aur comestibil, a anunțat celebrul chef Wolfgang Puck, citat de Reuters.

Acesta este cel de-al 24-lea an în care meniul de la banchetul Oscar, la care sunt așteptați aproximativ 1.500 de invitați, este creat de Wolfgang Puck, chef de origine austriacă, în vârstă de 68 de ani.

Invitații vor fi tratați cu peste 50 de preparate, inclusiv mini-antreuri precum ravioli cu mazăre, morcovi și trufe negre, parfé de caviar cu praf din aur comestibil de 24 de carate și "macarons" inspirate de cocteiluri ca negroni și mojito.

Pentru acest banchet lucrează peste 1.000 de bucătari.

La banchet se vor mai servi peste 10.900 de pahare de șampanie, băutură furnizată de crama regizorului Francis Ford Coppola.

Joi, la conferința de prezentare a meniului, care include și preparate vegetariene și fără gluten, Puck a abordat evenimentul cu entuziasmul său obișnuit, zdrobind cu lingura o prăjitură cu zmeură și declarând că dulciurile sunt "cel mai important element al său".

"Atât timp cât organizatorii galei Oscar nu s-au săturat de mine, nici eu nu m-am săturat de Oscaruri", a mai spus Puck.

Cea de-a 90-a ediție a galei premiilor Oscar va avea loc duminică seară, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles, și va fi difuzată live de postul de televiziune ABC.

Lungmetrajul "The Shape of Water" a obținut 13 nominalizări la premiile Oscar, în timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit șapte.