Peste 10.000 de iubitori de muzică rock și de evenimente culturale s-au reunit la ARTmania Festival 2017, care s-a reîntors în Piața Mare din Sibiu

Peste 10.000 de iubitori de muzică rock și de evenimente culturale și-au dat întâlnire la cea de-a 12-a ediție a festivalului ARTmania din Sibiu pentru a se bucura de două zile de concerte, de evenimente culturale alternative și de activări creative! Fie că şi-au cumpărat bilet sau abonament, spectatorii din țară și din străinătate s-au bucurat de prezenţa celor mai renumite trupe de rock internaționale sau românești.

ARTmania Festival 2017 a înregistrat cinci premiere, trupele Devin Townsend, Riverside, You Me At Six (una dintre formațiile cele mai în vogă la nivel internațional ale curentului new rock), Beyond the Black și Walkways concertând pentru prima dată în România și devenind personaje din povestea ARTmania! Acestora li s-au alăturat pe scena din Piața Mare alte două nume consacrate la nivel internațional, italienii de la Lacuna Coil și mult îndrăgita Tarja Turunen, precum și românii de la Coma.

În perioada 28-29 iulie 2017, rock-ul a fost cel care a scris poveşti în Sibiu, prin prezenţa celor mai cunoscute trupe din străinătate sau de la noi. Astfel, pe lângă spectacolele din Piața Mare, iubitorii de muzică au putut participa și la concerte alternative, organizate în diferite pub-uri din Sibiu, precum Pub & More sau Rock N'Bike Club.