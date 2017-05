Secretul tinereții fără bătrânețe, Ce să mănânci ca să sfidezi vârsta

Vârsta nu este decât un număr. Procesul de îmbătrânire pornește din minte. Asta înseamnă că vârsta se reflectă pe față și pe corp în funcție de felul în care ne imaginăm că suntem.

Daca esti stresata, se va vedea pe fata ta. Stresul te poate face sa pari mai in varsta decat esti de fapt. Vei incepe sa ai riduri, linii de expresie etc.

Nu permite grijilor sa castige. Incearca sa treci prin viata cu zambetul pe buze. In acest fel, vei arata mai tanara si mai stralucitoare. Daca te vezi batrana, asa te vor vedea si cei din jurul tau. Vestea buna e ca iti vom da cateva sfaturi ca sa te simti tanara, sexy si frumoasa.

Secrete de nutriție care sfidează vârsta

1) Mentine-ti greutatea in limite normale, consumand fibre

Kg in plus te fac sa pari mai in varsta. Vestea buna e ca daca vei consuma cu 14 grame mai multe fibre vei scapa de 30% din aportul de calorii. Mananca mai multe legume si fructe colorate si incearca aceste produse bogate in fibre:

– Taiteii shiritaki sunt foarte gustosi si se fac din radacina de konjack japonez. Contin foarte multe fibre solubile. Acestea te vor tine satula mai mult timp si nu vei mai consuma multe calorii. Aceste fibre iti protejeaza si inima.

– Taiteii celofan sunt.............................

Citeste mai departe AICI