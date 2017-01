Tot ceea ce trebuie să știi despre pastilele de slăbit

În încercarea de a ajunge la silueta dorită, multe femei optează pentru pastilele de slăbit în locul dietei și al exercițiilor fizice. Atenție însă, lista cu efecte secundare al acestor metode zise rapide nu este deloc de neglijat, scrie clicksanatate.ro.

Deschizi televizorul și inevitabil, dai peste reclamele la suplimente care promit pierderea în greutate fără efort sau restricții alimentare. Află care este diferența între diversele metode de slăbit cu pastile, în ce condiții poți apela la ele și la ce riscuri te expui.

Cum acționează

Pastilele pentru slăbit se împart în două categorii: medicamente și suplimente alimentare. La rândul lor, medicamentele pentru slăbit sunt de două feluri: cele care reduc apetitul și cele care limitează absorbția de grăsimi la nivelul sistemului digestiv. Cele din prima categorie acționează asupra sistemului nervos central și au proprietăți asemănătoare cu amfetaminele, antidepresivele și medicamentele administrate în tratamentul diabetului zaharat.

Administrare doar sub supraveghere medicală

Pastilele pentru slăbit, indiferent de tip, se iau doar la recomandarea și sub controlul medicului. În general, sunt indicate doar persoanelor a căror stare de sănătate este pusă în pericol de numărul de kilograme în plus și care nu au reușit să slăbească printr-un regim alimentar sau care nu pot face efort fizic. În această categorie intră persoanele care suferă de obezitate și cele supraponderale, mai ales dacă au hipertensiune arterială, nivel crescut al colesterolului rău, LDL, cele cu diabet zaharat de tip 2 sau cu apnee de somn. Tratamentul medicamentos vine în completarea unei diete bazată pe anumite restricții alimentare, completată de exerciții fizice, atunci când este posibil.