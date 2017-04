Efect INCREDIBIL! Ce se întâmplă dacă mănânci o banană pe zi

Beneficii multiple? Cine ar fi crezut că bananele, fructe aproape banale și la îndemâna tuturor, ar putea avea un impact atât de mare asupra stării de sănatate?



Bananele conțin trei zaharuri naturale - sucroză, fructoză și glucoză combinate cu o cantitate mare de fibre. O singură banană energizează instant, dar și pe termen lung. Studiile au demonstrat că două banane oferă suficientă energie pentru un antrenament intens de 90 de minute. De aceea, nu e de mirare că acest fruct este favoritul atleților de top din întreaga lume.



Conform http://worldobserveronline.com/, aportul energetic nu este unicul beneficiu de care ne putem bucura consumând banane. Printre altele, aceste fructe tropicale ajută în prevenirea sau ameliorarea unui număr de boli sau stări și, de aceea, ar trebui să adăugăm acest aliment în dieta noastră zilnică.



DEPRESIE

MIND a realizat un sondaj în rândul oamenilor care suferă de depresie, iar majoritatea s-au simțit mai bine după ce au mâncat o banană. Explicația: bananele conțin triptofan, un tip de proteină pe care corpul o transformă în serotonină și care ne face să ne relaxăm, ne îmbunătățește starea, făcându-ne mai fericiți.



Citeste si Dieta cu banane. Cel mai simplu regim de scadere in greutate



ANEMIE

Bogate în fier, bananele stimulează productia hemoglobinelor, ajutând în cazurile de anemie.



Tensiune arterială

Fructul exotic combate hipertensiunea deorece conținutul de potasiu este foarte ridicat, iar cel de sare scăzut. În Statele Unite acest fapt a fost oficializat întrucât Agenția Guvernamentală pentru hrană și medicamente (FDA) a permis industriei să menționeze despre efectele consumului de banane asupra presiunii sanguine.



CONCENTRARE

200 de elevi de la școală Twickenham din Anglia au dat dovadă de capacitate de concetrare ridicată în perioada examenelor grație consumului de banane. Persoanele în cauza au inclus fructele la micul dejun, gustare și prânz. Astfel, cercetările au dovedit că fructul ajută în procesul de învățare, făcându-i pe elevi mai alerți.



CONSTIPAȚIE

Bogate în fibre, includerea în dieta zilnică a bananelor poate îmbunătăți tranzitul intestinal, fără a apela la ceaiuri sau laxative.



MAHMUREALĂ

Una din cele mai rapide modalități de a „vindeca” o mahmureală este de a consuma un milkshake din banane, îndulcit cu miere. Banana calmează stomacul, mierea ridică nivelul glucozei din sânge, în timp ce laptele răcorește și hidratează organismul.



ARSURI LA STOMAC

Bananele au un efect alcalinizant în corp, și în cazul unor astfel de simptome - arsuri la stomac - se recomandă consumul unei banane.



GREȚURI MATINALE

Consumul de banane între mese ajută la păstrarea nivelului de glucoză în sânge și previne stările neplăcute de dimineață.

Înțepături de insecte

Înainte de a utiliza obișnuita cremă, o bună idee ar fi să frecăm zona afectată cu partea interioară a cojii unei banane.



NERVI

Bananele sunt bogate în complexul de vitamine B care ajută în calmarea sistemului nervos.

Supraponderal și la muncă? Studiile conduse de Institutul de Psihologie din Austria au demonstrat că stresul de la locul de muncă îi determină pe oameni să consume mâncăruri nesănătoase precum ciocolată și chipsuri. Analizând 5000 de pacienți dintr-un spital, cercetătorii au ajuns la concluzia că cei mai supraponderali lucrau într-un mediu stresant. Prin urmare, pentru a evita situațiile de acest gen, am putea consuma o banană sau două în locul unei prăjituri cu glazura de ciocolată.



ULCER

Banana este recomandată în regimul persoanele cu afecțiuni intestinale datorită texturii. Este, de asemenea, unicul fruct care poate fi mâncat chiar și în cazurile cronice, neutralizând hiper-aciditatea și reducând iritația stomacală.



CONTROLUL TEMPERATURII

În cadrul multor culturi, banana este văzută ca un fruct răcoritor care poate scădea temperatura fizică, dar și emoțională a femeilor însărcinate. În Thailanda, de exemplu, femeile însărcinate mănâncă banane pentru a se asigură că bebelușul va avea temperatura potrivită la naștere.



Banana este un remediu natural pentru multe boli sau afecțiuni. Comparând-o cu un măr, are de patru ori mai multe proteine, de două ori mai mulți carbohidrați, o cantitate de fosfor triplă și de cinci ori mai multă vitamina A și fier. Cantitatea celorlate vitamine și minerale este dublă, fiind extrem de bogată în potasiu. Aceste argumente sunt probabil suficiente pentru a schimba cunoscuta zicală referitoare la beneficiile merelor și să afirmăm că „o banană pe zi ține medicul la distanță!”.