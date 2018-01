De ce nu trebuie sa dormim peste zi!

Somnologul american Matthew Walker, profesor la University of California sustine ca somnul de peste zi are o influenta negativa asupra starii de sanatate a omului.

Intr-un scurt interviu acordat publicatiei Business Insider, expertul american a confirmat, in acelasi timp ca, la modul general, a dormi in cursul zilei este benefic atat pentru creier, cat si pentru organism. Dar, subliniaza specialistul, acest somn ar putea deveni "o sabie cu doua taisuri", pentru ca in perioada de repaus omul "acumuleaza somnolenta".

Pe de alta parte, un somn de peste 45 de minute sporeste posibilitatea de a petrece o noapte agitata, deloc odihnitare. "Somnul e ca o banca: nu poti acumula datorii daca nu le platesti la timp. Asa si in cazul somnului functioneaza principiul 'totul sau nimic. Nu poti reduce portia de somn in decurs de doua saptamani, pentru a recupera totul intr-o zi", a explicat somnologul.

In opinia lui, daca o persoana nu respecta cele opt ore de somn pe noapte, dar doarme mult in urmatoarele trei zile, tot nu va putea compensa lipsa de odihna. Walker arata ca natura nu a prevazut un sistem de protectie impotriva nesomnului si, de aceea, organismul nu stie cum sa echilibreze efectele negative.