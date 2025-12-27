Horoscopul banilor: Cresc veniturile pentru 3 zodii între 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Deși deciziile financiare sunt importante, la fel de mult contează credințele tale despre bani și despre ceea ce meriți.

De multe ori, rănile emoționale nevindecate se reflectă cel mai clar în zona banilor. Nu este vorba doar despre cât câștigi, ci despre cât de mult crezi că meriți să primești. Sub nivelul nevoilor materiale se află respectul de sine și acceptarea valorii personale.

Săptămâna este dominată de o energie intensă în Capricorn, mai ales odată cu formarea unui stellium în acest semn de pământ, pe joi, 1 ianuarie 2026. Capricornul este asociat cu munca, disciplina și succesul pe termen lung. Totuși, povestea nu se oprește aici.

Pe vineri, 2 ianuarie, asteroidul Chiron, cunoscut drept „vindecătorul rănit”, își reia mersul direct în Berbec, chiar înainte de Luna Plină în Rac din 3 ianuarie. Aceste influențe scot la suprafață emoțiile și convingerile tale legate de bani. Este momentul să îți asumi valoarea și să te pregătești să primești un nou nivel de prosperitate.

♐ Săgetător

Aceasta este perioada ta de noroc și reușită, Săgetătorule. Pe duminică, 4 ianuarie, are loc o dublă conjuncție între Soare, Marte și Venus în Capricorn, o configurație extrem de favorabilă pentru bani, investiții și succes profesional.

Această energie face parte din stelliumul din Capricorn și indică câștiguri importante, oportunități rare și creștere financiară reală. Este timpul să investești în tine și să nu mai accepți situații care nu te reprezintă. Universul te susține, dar este esențial să acționezi.

Influența conjuncției se menține până pe 10 ianuarie, iar energia norocoasă a stelliumului până pe 18 ianuarie. Este cea mai favorabilă perioadă a anului pentru a-ți mări veniturile, a obține un salariu mai bun sau a pune bazele prosperității din 2026. Crede în tine și îndrăznește — pentru că meriți.

♓ Pești

Convingerile tale îți modelează realitatea, Pești. Deși ești profund spiritual, relația cu banii a fost adesea complicată, mai ales în primii ani ai vieții. Ai avut tendința de a considera banii lipsiți de importanță, însă energia din spatele lor este esențială pentru a primi ceea ce meriți.

Din 30 iunie, de când Chiron a intrat în retrograd în Berbec, ai trecut printr-un proces intens de reevaluare a convingerilor legate de siguranță financiară. Acum, lucrurile încep să se așeze.

Pe 2 ianuarie, când Chiron revine la mers direct, începe etapa recompenselor. Din 2019 încoace, ai lucrat la vindecarea fricilor legate de lipsuri și bani. Acum, intri într-o perioadă de abundență, independență financiară și ușurință. Aceasta este șansa ta de a face un salt major și de a trăi fără grija zilei de mâine.

♊ Gemeni

Ești mereu demn de succes, Gemeni. De multe ori, ai senzația că valoarea trebuie câștigată prin efort, sacrificiu sau așteptare. Însă valoarea ta nu depinde de cât muncești, ci de cine ești.

Poți lua decizii financiare inspirate și poți fi productiv, dar indiferent de rezultate, meriți siguranță și prosperitate. Succesul financiar nu este o recompensă condiționată, ci un drept.

Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, te ajută să renunți la ideea că trebuie să demonstrezi ceva pentru a primi mai mult. Această lunare te învață să lași efortul excesiv și să intri într-o stare de acceptare: știi că meriți ca lucrurile să funcționeze în favoarea ta. Din acest punct, banii pot începe să curgă mai ușor.