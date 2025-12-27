Superstiții românești: Nu arunca bradul de Crăciun înainte de această dată!

După zilele pline de lumină și bucurie ale Crăciunului, apare inevitabil o întrebare practică, dar și simbolică: când se aruncă bradul de Crăciun și ce semnificație are acest gest?

Când se scoate bradul de Crăciun

În tradiția creștină, bradul de Crăciun nu se aruncă imediat după 25 decembrie. În cele mai multe zone din România, bradul este păstrat până la Bobotează, pe 6 ianuarie. Această dată marchează sfârșitul oficial al sărbătorilor de iarnă și încheierea ciclului început odată cu Nașterea Domnului.

În unele familii, bradul este strâns chiar mai târziu, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ion, sau după această dată, din respect pentru perioada considerată încă una de sărbătoare.

Totuși, în mediul urban, din motive practice, multe persoane aleg să scoată bradul mai devreme, între 2 și 5 ianuarie, mai ales dacă este natural și începe să se usuce.

Ce semnificație are aruncarea bradului

Bradul de Crăciun este un simbol puternic, cu mai multe sensuri:

Viață și continuitate – fiind verde chiar și iarna, bradul simbolizează speranța și viața veșnică

Protecție și noroc – în tradiția populară, bradul era considerat un copac sacru, aducător de bine

Legătura dintre cer și pământ – forma sa verticală sugerează apropierea omului de divinitate

Aruncarea bradului nu este un gest lipsit de importanță. Din punct de vedere simbolic, strângerea bradului marchează revenirea la viața de zi cu zi, după o perioadă dedicată familiei, liniștii și reflecției. Este un moment de tranziție, în care se încheie timpul sărbătorii și începe un nou ciclu al anului.

Superstiții legate de bradul de Crăciun

În credința populară, există și câteva superstiții:

Nu este bine să arunci bradul înainte de Anul Nou , pentru că ar aduce ghinion

Bradul nu trebuie lăsat să se usuce complet în casă, pentru a nu „aduce sărăcie”

Unele persoane păstrează o crenguță de brad pentru protecție și noroc pe tot parcursul anului

Ce faci cu bradul după sărbători

În prezent, multe primării organizează colectarea brazilor naturali, care sunt transformați în compost sau reciclați ecologic. Aruncarea bradului la întâmplare nu este recomandată, nici din motive legale, nici din respect pentru natură.

Bradul de Crăciun nu este doar un obiect decorativ, ci un simbol al sărbătorii, al speranței și al începuturilor. Păstrarea lui până la Bobotează respectă tradiția, iar momentul în care este scos din casă marchează discret trecerea de la magia sărbătorilor la ritmul firesc al vieții cotidiene.