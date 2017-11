De ce stau şefii cu picioarele pe birou

Coloana vertebrală este un subansamblu foarte solicitat al organismului. Ea preia greutatea omului, înlesneşte mişcările de toate felurile, asupra ei apasă mereu forţe diverse. Astfel că trebuie să existe preocuparea permanentă de a menaja coloana.

Cei care spun că e momentul să se relaxeze şi se referă la odihna în şezut uită că şederea pe scaun înseamnă şi ea o solicitare a coloanei vertebrale. De unde şi sfaturile medicilor privind poziţia pe scaun pentru a diminua forţele ce sunt preluate de vertebre. Medicina lansează o povaţă: trebuie să ridici unul din picioare ceva mai sus decât celălalt picior. Şi asta pentru a descărca forţele de pe coloană. Până la a detaila acest subiect, să arătăm că ridicarea picioarelor pe birou este chiar benevenită pentru coloană. Dar nu numai diminuarea presiunii forţelor pe vertebre pledează pentru statul cu picioarele sus pe birou, ci şi irigarea mai bună cu sânge a trunchiului superior. Circulă mai sprinten sângele spre creier, se mută zestrea de sânge din picioare. Obiceiul acesta american a prins şi în alte colţuri ale lumii şi când nu au loc şedinţe, negocieri, oamenii stau semiorizontal, cu picioarele mai sus pe masă fără ca asta să însemne o aroganţă, o proastă creştere. Apropo, iniţiativa fabricilor de mobilă de a renunţa la stinghia de lemn de sub birouri este o eroare. Pe acea scândurică putea omul să salte când un picior, când altul. Se poate trece la o improvizaţie, să se pună sub birouri, sub mese, un scăunel pentru ridicarea pe rând a picioarelor. De altfel, oamenii care au un serviciu ce presupune statul mult în picioare - vânzătorii, de pildă - e recomandabil să aibă o cutie pe care să ridice pe rând cu câţiva centimetri mai sus câte un picior. Este menajată astfel coloana. În legătură cu mersul pe jos, solicitant pentru şira spinării este mersul câţiva metri şi apoi staţionarea. Pe oameni îi loveşte durerea de şale când se aşează la o coadă care înaintează greu. Cel mai bine coloana se simte în timpul mersului alert, întins, fără opriri repetate.

Tensionezi coloana dacă mergi legănat, mers de marinar pe punctea unduită de valuri. Trebuie să păşeşti drept, să mergi convingător, nu în dorul lelii. Pentru menajarea coloanei trebuie să fixezi spătarul scaunuluipuţin oblic. Gândindu-te la binele vertebrelor e bine să nu stai pe scaun milităreşte, înţepat, dar nici poziţia de om umil, aplecat nu este indicată