Ești deshidratat? Iată 5 alimente care conțin peste 90% apă

Femeile și bărbații ar trebui să consume 2,7 litri de apă pe zi, spun medicii, dacă vor să aibă părul mai strălucitor, pielea mai tânără și, în general, o stare de bine. Mai ales vara, e important să bem cele minimum opt pahare de apă, pentru că din cauza transpirației, coprul nostru pierde mai multe lichide și apare riscul deshidratării. Totuși, nu toată lumea poate să bea atâta apă. De aceea, e bine să ținem minte că aproximativ o cincime din apă o putem lua din alimente. Așa că iată ce alimente să mănânci vara asta, ca să rămâi hidratat.

Castravetele – are 96,7% apă, deci, practic, e ca și cum ai bea un pahar cu apă, atunci când mănânci un castravete mare. Îl poți mânca în salate, alături de puțin humus, sau, dacă vrei să obții cel mai puternic efect de hidratare, amestecă-l cu iaurt, mentă și puțină gheață, pentru a face o supă rece de castravete. E atât de răcoritoare, încât ar putea deveni rapid felul tău preferat de mâncare, vara asta.

Țelina – cu 95% apă, îi ”suflă în ceafă” castravetelui în acest top al alimentelor super hidratante. În plus, țelina e perfectă pentru dieta de vară, pentru că o tulpină are numai 6 calorii, dar conține fibre, care cresc senzația de sațietate. Dacă adăugăm la asta și vitaminele A, C și K și faptul că țelina neutralizează acidul din stomac, calmând arsurile, atunci cu siguranță putem trece și țelina pe lista alimentelor preferate în această vară.

Ardeiul gras – în special cel verde, care are 93% apă ( cel roșu și cel galben au cu un procent mai puțin). Plin de vitamina C și antioxidanți, ardeiul e soluția perfectă atunci când simți că ai ronțăi ceva. O felie de ardei poate înlocui cu succes una de pâine și nu se va observa pe talie sau pe fund.

Spanacul – cu un conținut de 91% apă, spanacul e verdeața câștigătoare atunci când vine vorba de hidratare și nutrienți. Este plin de luteină, potasiu, fibre și folați, care susțin activitatea cerebrașă. În plus o mână de frunze de spanac conțin cam 15% din doza zilnică recomandată de vitamina E. Așa că nu mai aștepta – pune frunze de spanac din plin în următorul sandwich pe care ți-l vei prepara.

Broccoli – 90% apă. La fel ca și conopida, cu care se înrudește, broccoli este foarte bun pentru hidratare, dar vine la pachet și cu potasiu, vitaminele A și C, precum și cu sulforafan, un compus care susține enzimele protectoare din organism, ajutând la eliminarea celulelor canceroase.