Bolojan a făcut manevra „Mă doare-n organul genital”, a lui Ciolacu

Un apropiat al lui Bolojan, fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, făcea „spectacol” într-un interviu televizat, dezvăluind că, atunci când i-a atras atenția lui Marcel Ciolacu că utilizarea acestui fond special va duce deficitul în cap, fostul premier i-ar fi replicat că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Partidele din Coaliția care îl sprijină pe Ilie Bolojan - PNL și USR - au atacat PSD pe tema modului în care, anul trecut, Guvernul Ciolacu a cheltuit banii din Fondul de rezervă. Mai mult, anul acesta, tocmai pentru a arăta că nu așa se guvernează, Ilie Bolojan a operat două rectificări bugetare. Ei, bine, toate aceste lucruri nu au mai contat, deoarece, în ședința de Guvern din 23 decembrie 2025, premierul Bolojan a adoptat cinci hotărâri prin care a scos din Fondul de rezervă nu mai puțin de 4.246.634.000 de lei, făcând exact ce a făcut Marcel Ciolacu în 2024.

Cinci hotărâri de guvern, emise la data de 23 decembrie 2025, cu două zile înainte de Crăciun, au anulat toată retorica lui Ilie Bolojan și a susținătorilor acestuia legată de cheltuirea sustenabilă a banilor publici. Practic, Guvernul a reluat practicile pe care fostul Executiv le-a derulat în anul 2024.

Concret, la data de 23 decembrie 2025, Guvernul Bolojan a adoptat HG 1144/2025 prin care a dispus suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma de 473.267.000 de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025. Banii sunt destinați Capitolului „Combustibili și energie”, articolul „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, în vederea asigurării sumelor necesare reîntregirii veniturilor rezultate din privatizare, utilizate conform articolului 13 din OUG 21.2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

În aceeași zi, a fost adoptată și Hotărârea 1145/2025 prin care se suplimentează bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2025 cu suma de 203.367.000 de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, la capitoul „Agricultură, silvicultură, pomicultură și vânătoare”. Din această sumă, 83.322.000 de lei sunt destinați titlului „Transferuri între unități ale administrației publice” și 120.045.000 de lei, pentru „alte transferuri”. Și acești bani vin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru „gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a fondului forestier proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale”.

Două miliarde, la Sănătate, 6 milioane, la SRR

O altă Hotărâre, cu numărul 1147/2025, adoptată în aceeași zi, stabilește suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2025 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu suma de 1.964.000.000 de lei, la capitolul „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației”, titlul „Transferuri între unități ale administrației publice”. Din această sumă 964.000.000 de lei reprezintă transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului unic național de asigurări sociale de sănătate, iar 1.000.000.000 de lei reprezintă transferuri de la bugetul de stat către bugetul fondului unic național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical și a cheltuielilor cu concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Și bugetul Societății Române de Radiodifuziune (SRR) a fost suplimentat cu bani din Fondul de rezervă bugetară, prin HG 1150/2023. Este vorba de 6.000.000 de lei, la capitolul „Cultură, recreere și religie”, pentru finanțarea cheltuielilor curente.

MApN, două suplimentări succesive

Ministerul Apărării Naționale este o altă instituție care a încasat bani din „pușculița-minune”. Armata a beneficiat chiar de două hotărâri de guvern. Astfel, prin HG 1148/23 decembrie 2023, s-a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale pe anul 2025 cu suma de 1.300.000.000 de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetul de stat pe anul 2025, la capitolul „Apărare”, titlul „Active nefinanciare”, în vederea asigurării sumelor necesare plății obligațiilor ce revin din contractele încheiate pentru achiziții de echipamente militare și asigurării finanțării proiectelor de infrastructură medicală.

De asemenea, tot la 23 decembrie 2025, Executivul a adoptat și HG 1149/2025 prin care s-a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale pe anul 2025 cu suma de 300.000.000 de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la capitolul „Apărare”, în vederea asigurării sumelor necesare plății obligațiilor ce revin din contractele încheiate pentru achiziția de echipamente militare.

Criticăm cât criticăm, după care facem exact același lucru

Prin aceste 5 acte administrative, Guvernul a „văduvit” Fondul de rezervă cu 4.246.634.000 de lei, în condițiile în care actualul premier Ilie Bolojan a criticat, atât direct, cât și prin „proxy”, maniera în care Guvernul Ciolacu a finanțat bugetele instituțiilor prin alocarea, în anul 2024, a unor sume suplimentare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Criticile au ajuns până acolo încât fostul ministru al Finanțelor Marcel Boloș, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a declarat, într-un interviu televizat, că i-a atras atenția lui Marcel Ciolacu asupra situației financiare critice a României, dar că Marcel Ciolacu i-ar fi replicat că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

Bolojan a promis scăderea cheltuielilor statului. Tocmai de aceea, anul acesta au avut loc două rectificări bugetare, în principal pentru a nu mai perpetua ceea ce actualul premier considera o practică nesustenabilă, de a apela la Fondul de rezervă pentru plata cheltuielilor curente. Iată însă că în ultima ședință de Guvern dinaintea sărbătorilor de iarnă, Cabinetul Ilie Bolojan a făcut exact ceea ce a criticat la Guvernul Ciolacu.