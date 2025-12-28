Putin și Trump nu susțin ideea propusă de ucraineni și europeni privind un armistițiu temporar

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ușakov, a declarat, duminică, faptul că ideea unui armistițiu temporar, care a fost propusă de ucraineni și europeni, nu este susținută de președinții Vladimir Putin și Donald Trump.

„Principalul lucru este că președinții Rusiei și Statelor Unite au opinii similare, și anume că opțiunea unui armistițiu temporar, propusă de ucraineni și europeni sub pretextul pregătirii unui referendum sau sub alte pretexte, nu face decât să prelungească conflictul și să ducă la reluarea ostilităților”, a declarat Ușakov, potrivit Reuters și Sky News.

Ușakov mai susține că, pentru ca ostilitățile să înceteze, Kievul trebuie să ia o „decizie curajoasă”, în conformitate cu discuțiile dintre Rusia și SUA privind Donbasul.

„Având în vedere situația actuală de pe fronturi, ar fi logic ca regimul ucrainean să ia această decizie privind Donbasul”, a spus Ușakov, potrivit sursei citate.

Comentariile lui Ușakov au avut loc în contextul în care duminică, Trump a vorbit la telefon cu Putin timp de o oră și 15 minute. Apelul a avut loc înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace în 20 de puncte.

În prezent, Rusia controlează 90% din Donbas și dorește ca Ucraina să-și retragă forțele din 10% din zona pe care forțele de la Kiev o controlează încă. În total, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.

(sursa: Mediafax)