Top 10 alimente pe care organismul nici nu va sesiza ca le-ai mâncat

Și asta pentru că au sub 50 de calorii la 100 de grame. Deci mai nimic. Le poți mânca fără stres oricând ți-e foame, inclusiv noaptea, iar partea și mai bună e că organismul are nevoie de mai multă energie pentru a le descompune decât aportul lor caloric. Deci va consuma din ce are, deci te ajută să slăbești. Ce poate fi mai tare de atât?!

Așadar iată 10 alimente cu mai puțin de 50 de calorii la 100 de grame.

CITEȘTE TOT ARTICOLUL PE andreeasava.ro