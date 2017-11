Ceaiul de ghimbir ne ajută să slăbim și ține sănătos sistemul digestiv

Ghimbirul ajuta la scaderea in greutate. Se poate servi sub forma de ceai sau in alt mod. Radacina de ghimbir se curata si se taie felii, apoi se mananca cate o bucatica inainte de masa. Salata de ghimbir este foarte buna pentru slabit, se prepara in combinatie cu radacina de telina, coaja de portocala, morcovi, sfecla rosie si putina lamaie.

Ghimbirul se poate adauga in orice fel de mancare, ajuta la normalizarea metabolismului si ofera energie corpului. Ghimbirul este un produs benefic pentru sistemul digestiv, purifica organismul, tractul gastro-intestinal, intestinul subtire si gros, ficatul, elimina viermii intestinali, reduce grasimea nesanatoasa din corp, ajuta in eliminarea excesului de grasime din anumite zone ale corpului, mai ales de pe abdomen si coapse.

Este important ce cantitate de ghimbir se mananca, deoarece in functie de aceasta se obtine un efect laxativ sau unul constipant. Astfel daca se consuma o cantitate mai mica de 10 g de ghimbir proaspat se ajunge la un efect laxativ, daca se ia mai mult de 10 g se ajunge la constipatie. Persoanele care sufera de indigestie sau dureri de stomac trebuie sa manance doar cateva bucatele de tulpina de ghimbir proaspata. Aceasta ajuta si la neutralizarea toxinelor din organism si la cresterea apetitului. Doar 500-2000 mg ghimbir ajuta la arderea grasimilor si amelioreaza balonarea abdominala.



Supa din morcovi si radacina de ghimbir ajuta la detoxifierea organismului si scaderea in greutate. Se folosesc urmatoarele ingrediente: apa, putina sare, 7 morcovi, ghimbir, o ceapa si 2 linguri de ulei de masline. Mod de preparare: se curata ceapa si morcovii, se spala cu apa curata, se taie in bucatele mici si se pun la fiert la un litru de apa. Se adauga un varf de cutit de ghimbir si astfel gustul va fi usor picant. Se pun 2 linguri de ulei de masline si se fierbe timp de 45 de minute la foc moderat. Pentru un gust bun se adauga putina sare. Aceasta supa se serveste cu paine prajita.

Cum facem ceaiul de ghimbir

Ghimbirul se curăță și se taie felii subțiri. Apa se pune la fiert. Cand a dat în clocot punem feliile de ghimbir și lăsăm la fiert minimum 10 minute.

Dacă vreți să fie mai tare ceaiul fierbeți 20 de minute sau adăugați mai multe felii de ghimbir.

Se bea cu lămâie și îndulcit cu miere.