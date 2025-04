Mapping al expozițiilor organizate în aprilie 2025 în străinătate cu sprijinul ICR

„Seria impresionantă de proiecte din domeniile artelor plastice și aplicate organizate sau susținute de Institutul Cultural Român luna aceasta, confirmă succesul internațional de care se bucură creatorii români. De la expoziții remarcabile găzduite de reprezentanțele ICR, până la prezența galeriilor din România și Republica Moldova la cele mai prestigioase târguri internaționale și conferințele și evenimentele conexe organizate împreună cu parteneri prestigioși, toate aceste inițiative reflectă aprecierea de care se bucură arta românească pe plan global. Mă bucur că putem susține aceste manifestări, îndeplinindu-ne misiunea de a sprijini creatorii români în afirmarea lor pe scena internațională.” a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

Prezențe la târguri internaționale din Suedia, Italia, Belgia și Statele Unite ale Americii

În perioada 3-6 aprilie, galeria ETAJ – Artist Run Space va expune cu sprijinul ICR, pentru a patra oară, la Supermarket Art Fair 2025 din Stockholm. Mircea Modreanu, Andrei Tudoran, Ruxandra Tudoran, Sebastian Iacob, Lucian Sandu Milea și Răzvan Năstase, prezintă 20 de lucrări în cel mai mare spatiu expozițional alocat României de până acum în cadrul târgului.

Galeria Gaep participă în perioada 4-6 aprilie, cu sprijinul Institutului Cultural Român prin Direcția Relații Internaționale, la târgul internațional de artă miart 2025, cu o prezentare ce aduce laolaltă două heliografii noi de Răzvan Anton, alături de asamblaje de Théo Massoulier, picturi de Cătălin Pîslaru și noi ediții de fotografii de Mihai Plătică.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia susţine participarea proiectului „The Creative Spiral“, realizat de studenţii și cadrele didactice de la Departamentul de Design și Arte Aplicate din cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest Timișoara, în cadrul programului „We Will Design“, organizat între 8-13 aprilie de BASE Milano, ca parte integrantă a Milano Design Week 2025. Inspirat de dinamica creativității, conceptul expozițional „Sinergia formelor“ este realizat prin colaborarea tuturor domeniilor din cadrul Departamentului de Design și Arte Aplicate al UVT și interconectarea disciplinelor. Proiectul este coordonat de cadrele didactice Cezara Pădurean și Claudia Feti, cu concursul conf. univ. dr. Bogdan Rață.

Institutul Cultural Român prin Direcția Relații Internaționale sprijină participarea a trei galerii la târgul de artă contemporană Art Brussels 2025, în perioada 24-27 aprilie. Două dintre acestea vor expune în secțiunea '68 Forward: reafirmând angajamentul său față de promovarea artei contemporane din Europa Centrală și de Est, Galeria IVAN prezintă lucrări de Geta Brătescu, Adela Petrescu și artiști din Republica Cehă, iar 418GALLERY va participa cu expozițiile artiștilor Romul Nuțiu, Vincențiu Grigorescu și Diet Sayler, tema expoziției fiind abstracția din spatele Cortinei de Fier în România anilor '60 și '70, oferind o perspectivă asupra rezistenței artistice și inovației estetice într-un climat politic restrictiv. Galeria LUTNIȚA, cu sediul în Chișinău, prezintă lucrările artiștilor Alex Bodea și Flaviu Cacoveanu, în secțiunea Discovery.

Aflată la pima participare la un târg american de artă, Gaep prezintă un corpus nou de lucrări ale lui Cătălin Pîslaru, realizate special pentru EXPO CHICAGO 2025, care are loc în perioada 24-27 aprilie, la Navy Pier's Festival Hall. Selectat în secțiunea Profile cu lucrări inspirate de ilustrații vintage din revista Croitorie practică, Cătălin Păslaru se află la prima sa prezentare în Statele Unite, cu sprijinul ICR prin Direcția Relații Internaționale și reprezentanțele ICR.

Proiecte în parteneriat în Viena, Lisabona, Strasbourg și Varșovia

Galeria Gregor Podnar Viena prezintă în perioada 9 aprilie – 31 mai, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Viena, expoziția Ion Grigorescu: „L’Homme – Centre de l’Univers”, care marchează a 80-a aniversare a artistului (n. 15 martie 1945).

Pe 7 aprilie, la Université de Strasbourg - Faculté des Lettres, istoricul de artă Doina Lemny susține conferința „Constantin Brâncuși: L’ensemble monumental de Târgu Jiu, Roumanie”, cu sprijinul Consulatului General al României la Strasbourg și ICR Paris. Conferința se bazează pe recunoașterea internațională a Ansamblului monumental de la Târgu Jiu, realizat de Constantin Brâncuși, care a fost inclus în 2024 pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Cercetătoarea Doina Lemny va prezenta etapele realizării acestui ansamblu sculptural. Expunerea va fi însoțită de un bogat material iconografic și de un film documentar.

Institutul Cultural Român de la Varșovia sprijină participarea artistei Nona Inescu la cea de-a doua ediție a evenimentului CONSTELAȚII, desfășurat la Varșovia în perioada 12-13 aprilie. CONSTELAȚII aduce împreună principalele galerii de artă din Varșovia și galerii invitate din străinătate. Gunia Nowik Gallery, Dawid Radziszewski Gallery, Foksal Gallery Foundation, IMPORT EXPORT, Monopol, Piktogram, Raster, Stereo, Turnus, WHOISPOLA și Wschód vor prezenta expoziții create în colaborare cu Galeria Catinca Tăbăcaru și galerii din Basel, Berlin, Frankfurt, Londra, Napoli, Paris, Shanghai, Stockholm și Viena. Galeria Catinca Tabacaru va expune lucrările Nonei Inescu în Galeria Gunia Nowik în perioada 11 aprilie – 17 mai în dialog cu lucrările artistei germane Hannah Sophie Dunkelberg.

Muzeul de Arte din Sintra MU.SA prezintă, în perioada 6 martie – 8 mai, expoziția „Drum de apă și de piatrăˮ a artistului român Roland Pangrati, curatoriată de dr. Cristina Simion. Proiectul este realizat cu sprijinul ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasadele României și Japoniei în Republica Portugheză.

Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia (MCK) găzduiește în perioada 8 martie – 20 iulie expoziția „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția Ovidiu Șandor”,

ce reunește peste 170 de lucrări semnate de peste 60 de artiști români. Parte a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025, expoziția este completată de evenimente conexe, organizate în colaborare cu MCK și ICR Varșovia. Diin bogatul program de evenimente relaționate cu expoziția menționăm vizita ghidată de autor cu titlul „Plămânul bizar. Avangarda în arta românească”, realizată în 6 aprilie de poetul, traducătorul de literatură română și inițiatorul Centrului de Cercetare a Avangardei de la Cracovia, Jakub Kornhauser, apoi, în 12 aprilie, evenimentul „România ca metaforă”, un dialog între scriitoarea Elżbieta Łapczyńska, autoarea romanului cu tematică românească Mowa chleba (Limbajul pâinii), dramaturgul Julia Holewińska, autoarea piesei „Ultimele zile ale Elenei și lui Nicolae Ceaușescu”, pusă în scenă anul trecut la Bydgoszcz, și criticul literar Paulina Małochleb, urmat de proiecția filmului „4 săptămâni, 3 luni și 2 zile”, în regia lui Cristian Mungiu. Întâlnirea va aduce laolaltă reflecția asupra drepturilor femeilor și analiza imaginilor culturale de supunere și control ale corpului. Zilele de 25 și 26 aprilie vor aduce două întâlniri cu criticul de artă Erwin Kessler: în 25 aprilie, publicul este invitat la prelegerea cu titlul „100 de ani de (re) modernisme în arta românească/100 Years of (Re) Modernisms in Romanian Art”, iar a doua zi, la o vizită ghidată de autor în limba engleză.

Expoziții în sediile reprezentanțelor ICR din Budapesta, Roma, New York, Paris, Stockholm, Madrid, Viena, Berlin, Veneția, Lisabona și Tel Aviv

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, în colaborare cu Galeria Artep și Kulturprojekte Berlin GmbH, organizează expoziția de fotografie „Imago Mundi. Of Margins and Other Heroes” (Imago Mundi. Despre margini și alți eroi) a artistului Nicu Ilfoveanu, cu ocazia EMOP Berlin – European Month of Photography 2025, în perioada 1 martie – 4 mai, în spațiul de artă „Ceci n’est pas une Gallery” al ICR Berlin.

ICR Budapesta organizează expoziția „Pixel Manualˮ, semnată de artiștii Flavius Lucăcel și J. Otto Szatmari, în perioada 3-29 aprilie.

Lucrările a peste 30 de artiști din România și Suedia vor face parte din expoziția „Transhumance. Arrival and Integration - Culoare Ocru‟, în perioada 8-26 aprilie, la ICR Stockholm. Artistul român Dorinel Marc, stabilit în Suedia, și curatorul Mircea Modreanu din București vor participa la vernisajul expoziției, iar artista vizuală Carolina Hindsjö va susține performance-uri în galeria ICR Stockholm. Proiectul realizat de ETAJ – Artist Run Space din Bucuresti și Studio 44 din Stockholm reflectă trecerea artiștilor, în procesul de creație, prin diverse teritorii culturale. Expoziția a avut deja două etape: anul trecut la ETAJ – Artist Run Space și anul acesta la Studio 44 din Stockholm. Expoziția se închide după Kulturnatt - Noaptea culturală a orașului Stockholm din 26 aprilie, la care participă 180 de muzee, biblioteci, teatre, galerii și instituții culturale, un festival în jurul căruia se unește întreg orașul: de la muzeele, bisericile și bibliotecile din Stockholm, până la galerii, centre culturale și clădirile bisericești din împrejurimi. Expoziția Transhumance va fi deschisă vizitatorilor în data de 26 aprilie până la orele 24.00, făcând parte din programul Nopții Culturale a orașului Stockholm.

ICR Madrid prezintă, în perioada 10 aprilie – 9 mai, expoziția „Culori și forme în arta românească” a ceramistei Laura Bălășoiu, cu lucrări inspirate din picturile unor pictori clasici români.

Institutul Cultural Român de la Viena organizează în perioada 10 aprilie – 9 mai expoziția „ELYSIUM - O percepție senzorială în lucrările lui Vasile Fuiorea", curatoriată de Ana-Maria Altmann. De asemenea, în perioada 24-25 aprilie, ICR Viena prezintă instalația de realitate virtuală „Dialog cu Brâncuși” realizată de artistul Florin Marc, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

ICR Tel Aviv prezintă în perioada 1 aprilie – 13 iunie expoziția de fotografie „Naturalia”, care reunește aproximativ 50 de lucrări de artă fotografică semnate de artista israeliană de origine română, conf. univ. dr. Ruth Oren.

Două expoziții pot fi vizionate la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia: „La vita è bella” a Asociaţiei Clubul Ilustratorilor, în Mica Galerie, până pe 7 aprilie, și „Aequilibrium” a sculptorilor Maxim Dumitraş şi Constantin Ţînteanu, până pe 9 aprilie, în Galeria principală.

Accademia di Romania in Roma organizează până pe 10 aprilie expoziția „Dușmance ale poporului”, proiect dedicat femeilor victime ale regimului comunist, organizat în parteneriat cu Fundația Academia Civică și cu Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet și se bucură de patronajul Ambasadei României în Italia și al Asociației Italiene de Românistică.

Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu WIN Gallery din București și Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București, organizează expoziția colectivă de pictură „Distopii Nonliniare - neoexpresionismul românescˮ. Expoziția, curatoriată de doamna Marinela Măntescu-Isac, drd. Miruna Barcan și drd. Andrei Fășie, este prezentată până pe 6 mai. Artiștii prezenți cu lucrări în cadrul expoziției sunt: Marinela Măntescu Isac, Laurenţiu Midvichi, Marcel Lupșe, Liviu Șoptelea, Flora Răducan, Florin Mugur Popa, Corneliu Drăgan Târgoviște, Ștefan Pelmuș, Florin Mocanu și Daniela Grapă.

Institutul Cultural Român de la New York găzduiește în Galeria „Brâncuși”, până pe 30 mai, expoziția internațională de grup “Duae Lingua”, gândită de curatoarea româno-americană Daniela Holban. Proiectul explorează complexitatea migrației și a dublei identități culturale prin intermediul experiențelor artistelor est-europene Adina Andrus (România), Katya Grokhovsky (Ucraina), Elena Kalkova (Rusia), Lilian Shtereva (Bulgaria) și Alex Wolkowicz (Germania/Polonia), stabilite în Statele Unite.

ICR Paris organizează, până pe 1 iunie, expoziția „Bucarest – trente ans après”. Laure Hinckel propune un dialog vizual despre transformarea Bucureștiului de-a lungul a trei decenii. Expoziția este strâns legată de albumul bilingv Bucarest – trente ans après / București – după treizeci de ani, publicat de Laure Hinckel la Editura Institutului Cultural Român, care va fi lansat în cadrul Festival du Livre de Paris (11-13 aprilie). ICR Paris, în colaborare cu Ambasada României în Franța și Muzeul Național de Artă al României, organizează până pe 25 iunie, expoziția în aer liber „Brâncuși la Muzeul Național de Artă al României / Brancusi au Musée national d'art de Roumanie”. Fotografiile sunt expuse pe pereții exteriori ai grădinilor Hotelului de Béhague, Reședința României în Franța, oferind o perspectivă inedită asupra universului artistic al lui Brâncuși.

