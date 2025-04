ETAJ artist run-space participă  la târgul independent de artă Supermarket din Stockholm

Șase artiști din România, Mircea Modreanu, Andrei Tudoran, Ruxandra Tudoran, Sebastian Iacob, Lucian Sandu Milea, Răzvan Năstase, prezintă 20 de lucrări pe o suprafață de 15 metri pătrați, cel mai mare spatiu expozițional alocat României de până acum în cadrul Supermarket.

Lucrările expuse la Supermarket, desfășurat anul acesta la KHLM Skärholmen Centrum (Stockholm), sunt reunite în cadrul unui concept de artă neconvențională. „Lucrările reprezintă ceramică contemporană inspirată din cultura greacă și Cucuteni, care învelesc produse de fast food în plastic topit, desenat cu creionul 3D, făcând trimitere la trendul junk-food actual. Lucrările urmăresc o narațiune a metamorfozei și a rezilienței în lumea conflictelor contemporane, în care artiștii rămân nesusținuți și neînțeleși. Expoziția oglindește relația umanității ideale care transcende lumea concretă, materială, ancorată numai în necesitățile de ordin financiar‟, afirmă artistul Mircea Modreanu, despre creațiile expuse la Supermarket. În 2025, la târgul independent de artă de la Stockholm participă 65 de galerii de artă și câteva sute de artiști din 20 de țări.

Supermarket este un târg internaţional de artă care pune accent pe întâlniri, prezentări, expoziţii şi performance-uri, expozanţii fiind cu preponderenţă centre de artă şi galerii conduse de artişti. Iniţiat în 2006, târgul de artă este un spațiu dinamic care pune accent pe promovarea inițiativelor artistice independente și pe promovarea artiștilor tineri. La ediția din 2024 a târgului Supermarket au participat peste 4000 de persoane în decursul a patru zile.

ETAJ este un artist-run space iniţiat în 2018, ce funcţionează în București precum un catalizator care vizează eficiența obiectului artistic contemporan în contextul local. Mai mulți artiști s-au grupat în ideea de a forma o platformă culturală. Obiectivele principale ETAJ sunt axate pe creșterea vizibilității artiștilor emergenți în căutare de soluții alternative pentru lansarea și etalarea publică a creației lor. Direcțiile estetice pe care și le propune ETAJ sunt eclectice, spontane și, de multe ori, experimentale. Există însă și elemente ordonatoare specifice precum caracterul in situ al lucrărilor expuse și concepute de artiștii promovați. În 2021, grupul artistic ETAJ a reprezentat România la prima ediţie a târgului de artă Juxtapose Art Fair din Aarhus, Danemarca. Participări recente ale ETAJ la alte târguri de artă similare au fost la Hybrid Art Fair de la Madrid (2022) și (Un)fair Milano (2023). În 2023, au participat cu o expoziție de grup intitulată „iMigrate. The Biology of Transition” la Durden and Ray Gallery din Los Angeles.

INFO

Când: 3-6 aprilie 2025

Unde: SKHLM Skärholmen Centrum, intrarea 5 (Skärholmsplan 5, Skärholmen , Stockholm

