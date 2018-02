La ce este bun ceaiul de albastrele?

Mici si delicate, albastrelele fac parte din catagoria plantelor medicinale. Ele pot fi intalnite atat pe marginea drumurilor, cat si raspandite prin culturile de grau si secara.

Florile de albastrele sunt folosite ca remediu natural gratie numeroaselor lor lor proprietati de antidiareic, diuretic, calmant. In plus, ele contin saruri de potasiu, magneziu, centaurina, substante amare, etc.

In medicina populara, albastrelele sunt folosesc pentru atenuarea durerilor de ochi, sub forma de ceai in cazuri de raceala sau de infuzie si decoct in cazul bolilor de piept.

Aplicate direct pe zonele afectate, albastrele au fect benefic in combaterea frigurilor, ajuta la vindecarea taieturilor. Ca infuzie pot fi utilizate in cazul bolilor de rinichi.

Pentru tratarea bolilor intestinale, pe langa ceaiul de albastrele trebuie sa se consume si iaurt; pentru tratarea diareei, infuzia de flori de albastrele se va combina cu frunze de afin.Constipatia poate fi combatuta cu ajutorul tincturii de albastrele si aloe.