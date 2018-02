10 motive de ce nu slăbești chiar dacă nu mănânci mult

Nu mănânci mult dar ai mai multe kg decât ți-ai dori. Explicația poate fi una dintre următoarele:

1. Mănânci haotic

Nu mănânci când trebuie, adică fix atunci când organismul tău are nevoie de energie și, în consecință, acesta va consuma din ce are, adică masă musculară și nutrienți. Asta duce la carențe în organism care-ți vor mări pofta de mâncare sau pentru anumite gusturi, gen dulce, sărat etc. Soluția nu este să le satisfaci, ci să-i dai organismului ce-i trebuie.

Pe de altă parte, dacă mănânci pe fond de foame mare, vei sfârși prin a mânca mai mult decât ai nevoie. Din punctul meu de vedere, cel mai bine este să ai o dietă organizată: 3 mese principale și 2 gustări.

2. Nu mănânci ce trebuie

Dacă vei mânca alimente cu așa-numitele calorii goale, doar te vei îngrășa, nu-ți vei lua și nutrienții de care are nevoie organismul. Și ajungem la ce am spus mai sus.

3. Combini greșit alimentele

Chiar dacă mănânci alimente bune, combinarea greșită a acestora poate duce la îngreunarea digestiei și la îngrășare.

