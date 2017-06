Victimă a valului de căldură din UK

Una dintre persoanele care nu se bucură de valul de căldură din UK este grădinarul Greg Binnie, din Edinburgh. Tânărul de 20 de ani a sfârşit cu arsuri de gradul doi după ce a tăiat iarba timp de şapte ore în soare, sâmbătă.

“E tortură. E greu să descriu o aşa durere. E ca şi cum aş avea o crăpătură în piele care pulsează, fiind o amintire constantă a durerii, însă nu o poţi atinge şi nu te poţi scărpina.”

Greg a spus, de asemenea, că nu a sesizat arsurile până când mama lui nu i-a spus că are băşici pe piele. “Vremea a fost mai caldă decât în mod normal, însă nimic exagerat. Am simţit căldura în timpul zilei, dar am crezut ca era din cauză că munceam foarte mult. Am simţit că pielea are o textură diferită, dar nu înainte ca părinţii mei să-mi spună că roşul de pe piele e puţin cam intens.”

În ciuda culorii pielii, Greg a mers şi a doua zi la muncă, o zi de asemenea destul de călduroasă. Greg a spus că lucrurile au luat o întorsătură îngrozitoare după a doua zi de muncă, duminică seara. “Atunci băşicile s-au spart. Am încercat să aplic aloe vera, însă era tortură. Trebuie să aplici prin tamponare.”. Greg a mai afirmat că din cauza că are pielea palidă se arde foarte uşor, însă niciodată nu a avut arsuri atât de puternice.

Iată câteva sfaturi oferite de British Skin Foundation în cazul în care suferi de arsuri:

1. Analgezic

Analgezicele pot elibera durerea şi pot reduce inflamaţia cauzată de arsurile solare.

2. Răcirea pielii

Aplică o compresă rece pe piele, spre exemplu un prosop înmuiat în apă rece. Dacă băşicile încep să se dezvolte, faceţi o baie rece.

3. Crema hidratantă

După baie, foloseşte o cremă sau o loţiune neparfumată pentru a calma pielea. Atât aloe vera cât şi gelurile care conţin soia sunt eficiente în calmarea pielii. Mai mult, aloe vera, pe lângă efectul răcoritor pe care îl are asupra pielii, funcţionează şi ca antiinflamator.

4. Stai hidratat

Arsurile încurajează deshidratarea. Pentru a-ţi ajuta corpul să-şi revină trebuie să bei multă apă. Alcoolul trebuie evitat, întrucât va intensifica deshidratarea.

5. Cremă slabă în steroizi

Folosirea unei creme slabă în steroizi, precum 0.5-1% hidrocortizon, pentru 48 de ore eliberează durerea şi grăbeşte procesul de vindecare.

6.Nu atinge băşicile

Încearcă să nu spargi băşicile, întrucât asta poate duce la infecţii şi cicatrici. Băşicile se vor vindeca singure în câteva zile. Între timp, tratează-ţi pielea cu grijă.

Sursă: BBC