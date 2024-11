Creștere ușoară a înmatriculărilor de mașini noi în România

În primele zece luni din 2024, în­matriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 127.061 unităţi, o creş­tere de 4,05% faţă de aceeaşi perioada din 2023, respectiv 122.104 unităţi.

Dacia conduce în topul înmatriculărilor de maşini noi în perioada ianuarie-octombrie 2024, chiar dacă a înregistrat o scădere de 5% an/an, la 37.112 de unităţi, în timp ce Toyota a urcat cu aproape 25% an/an la 11.079.

Următoarele locuri în clasament sunt ocupate de Hyundai, cu 8.768 unităţi înmatriculate, în creştere de la 7.364 de unităţi în primele 10 luni/2023 şi de Skoda, cu 8.678 unităţi înmatriculate.

În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în octombrie 2024 cifra de 34.449 unităţi, o creştere de 18,33% faţă de octombrie 2023.

Pe primele zece luni din 2024, inmatricularile de autoturisme second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania au ajuns la valoarea de 270.548 unitati, in scadere cu 0,2% fata de perioada similara din 2023, respectiv 271.104 unitatii.

