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Jurnalul.ro Auto Bateriile solide, test extrem

Bateriile solide, test extrem

de Cătălin F. Vărzaru    |    26 Iun 2026   •   09:15
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Bateriile solide, test extrem
Bateriile cu stare solidă sunt considerate viitorul mobilității electrice

Un studiu realizat de o echipă de ingineri din China pune sub semnul întrebării una dintre cele mai mari promisiuni ale bateriilor cu stare solidă. Cercetătorii au constatat că un prototip s-a degradat semnificativ după numai 350 de cicluri complete de încărcare și descărcare, un rezultat mult sub așteptări.

Spre comparație, bateriile litiu-ion utilizate în prezent pe majoritatea mașinilor electrice rezistă, în funcție de chimie, între aproximativ 1.000 și 5.000 de cicluri.

Bateriile cu stare solidă sunt considerate viitorul mobilității electrice datorită densității energetice ridicate și siguranței sporite, însă rezultatele testului arată că tehnologia mai are obstacole importante de depășit.

Descoperirea evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare înainte ca aceste baterii să poată fi produse la scară largă și utilizate pe automobilele electrice de serie.

 

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Subiecte în articol: baterii test extrem
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