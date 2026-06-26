Bateriile solide, test extrem

Spre comparație, bateriile litiu-ion utilizate în prezent pe majoritatea mașinilor electrice rezistă, în funcție de chimie, între aproximativ 1.000 și 5.000 de cicluri.

Bateriile cu stare solidă sunt considerate viitorul mobilității electrice datorită densității energetice ridicate și siguranței sporite, însă rezultatele testului arată că tehnologia mai are obstacole importante de depășit.

Descoperirea evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare înainte ca aceste baterii să poată fi produse la scară largă și utilizate pe automobilele electrice de serie.