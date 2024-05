Karaoke cu Shark

Pick-up chinez este mai lung cu 97 de milimetri decât Ford Ranger Double Cab, cu 132 de milimetri mai lung decât Toyota Hilux Double Cab și mai lung cu 67 de milimetri decât Volkswagen Amarok. În partea din față avem faruri LED desenate în forma literei C și unite în partea superioară, iar în interiorul C-ului sunt montate blocurile optice pentru luminile principale. Caracterul robust al modelului este scos în evidență de protecțiile negre ale aripilor și ale portierelor, vizibile în zonele inferioare. Stâlpii montanților A sunt vopsiți în negru, iar pe plafon sunt montate și bare longitudinale. Inclusiv partea din spate este de inspirație Ford, cu stopuri unite în forma literei C și cu sigla mărcii sculptată în ușa benei. Interiorul adoptă un design relativ minimalist, cu un instrumentar digital de 10,25 de inchi și cu un ecran central de 12,8 inchi pentru sistemul multimedia, care poate fi rotit. Ca dotări, noul BYD Shark primește comandă vocală, cheie digitală, o tavă de încărcare wireless pentru telefon, un head-up display de 12 inchi, cameră video cu vedere a terenului de sub mașină și chiar și o funcție de karaoke.