Cum calculezi consumul unei mașini electrice

Întrucât autoritățile din țările dezvoltate se întrec pentru a impune o dată de renunțare a autovehiculelor pe carburanți, mulți cred că încărcare unei baterii electrice este mai ieftină decât umplerea unui rezervor.

Prețurile sunt diferite, în funcție de zonă, loc și tipul de încărcător. Experiții internaționali au luat astfel în calcul o medie de costuri, potrivit Yahoo News. Aceștia au oferit o formulă care poate fi adaptată în mai multe zone, în funcție de variabile.

Unul dintre cele mai importante elemente este costul electricității, care poate varia semnificativ, în funcție de zonă, astfel că șoferii de mașini electrice să afle costul electricității în regiunea lor.

Pentru a calcula acest cost, trebuie să se uite pe cea mai recentă factură de lumină, la kWh (kilowatt pe oră). În SUA, de exemplu, prețul mediu este de circa 0.14 dolari/kWh.

După ce ai aflat costul electricității, există o formulă simplă care te poate ajuta să calculezi cât costă să încarci o mașină electrică:

Cost to Charge = (CR / RPK) x CPK

Cost to charge reprezintă costul de încărcare. CR (car range) reprezintă distanța pe care o poate parcurge un vehicul electric cu o singură încărcare completă. RPK (range per kWh) reprezintă distanța/kWh, pe când CPK (cost per kWh) e costul/kWh.

Cu ajutorul acestei formule, șoferii pot introduce costurile specifice zonei lor și pot calcula cât costă încărcarea mașinii lor electrice.

Un alt factor important este locul și echipamentul în momentul încărcării. Dacă șoferii își încarcă mașina electrică acasă ar putea avea costuri mai micidecât cei care folosesc un încărcător comercial.

Există o altă formulă pe care o poți folosi, dar aceasta ar putea fi mai dificilă în cazul încărcării într-un centru comercial. Dacă vrei să afli cât costă să încarci o mașină electrică și poți face acest lucru acasă, atunci, din nou, trebuie să verifici costul/kWh, de pe factura la lumină.

După aceea, trebuie să calculezi ce distanță poate parcurge vehiculul pentru fiecare kWh (distanța/kWh). În medie, atunci când formula e folosită cu mile, mașinile electrice pot merge cam 3 mile/kWh.

De exemplu, dacă un șofer plătește 0.14$/kWh și mașina sa poate merge 3 mile/kWh, cu o distanță totală parcursă cu o singură încărcare de 360 de mile, atunci costul încărcării = (360 / 3) x $0.14. Încărcarea ar costa 16.80 de dolari.

Poți aplica formula în funcție de variabilele pe care le determini tu. În cazul încărcării comerciale, prețul electricității poate fluctua, în funcție de rețea, potrivit useit.ro.