Scandal uriaș în Poliția Bihor. Stenograme explozive: O polițistă acuzată că a facilitat eliberarea unui afacerist judecat pentru viol asupra unui minor

Ancheta a scos la iveală legături suspecte

Potrivit actului de acuzare înaintat Tribunalului Bihor pe 13 februarie, Narcisa Pașca nu doar că l-a favorizat pe Antonio Faccin, dar a fost principalul motor al operațiunii de salvare a acestuia de la răspundere penală. Proprietar al unei afaceri cu ciuperci în Beiuș, Faccin fusese arestat preventiv în octombrie 2023, sub acuzația de abuz sexual asupra unui băiat de 12 ani.

Deși dosarul era gestionat de Parchetul Beiuș, ancheta fusese delegată polițistei Narcisa Pașca, agent-șef adjunct cu aproape 20 de ani de experiență. Pe 11 și 13 octombrie 2023, aceasta a petrecut ore întregi în Arestul Poliției Bihor, discutând cu Faccin, fără a raporta conversațiile procurorului de caz, potrivit Bihoreanul.

Ulterior, l-a abordat pe partenerul de afaceri al brazilianului, Dumitru Gal, cerându-i să intervină financiar pentru a-l scoate pe Faccin din arest. Într-o interceptare, Pașca i-a transmis clar lui Gal: „I-am spus că ai niște avocați praf și zic: eu consider că dacă vrei să-l ajuți, acum e momentul, că dacă nu, va face pușcărie!”

Mite în bani, parfumuri și vacanțe exotice

Interceptările demonstrează că Pașca nu a acționat dezinteresat. Pe 18 octombrie 2023, i-a cerut lui Dumitru Gal, prin WhatsApp, 3.500 de euro „cu titlu de împrumut”, însă acesta i-a oferit doar 2.000 de euro cash. Pe 10 noiembrie 2023, cei doi s-au întâlnit la un restaurant din Oradea, unde omul de afaceri i-a arătat polițistei o geantă plină cu bani. În final, aceasta a primit 250 de euro cash, un parfum de lux de 1.000 de lei, iar Faccin i-a promis un sejur în Brazilia, imediat ce dosarul său urma să fie închis.

În plus, pe 7 noiembrie 2023, Pașca a dus cu autospeciala de poliție victima și mama acestuia la psiholog, instruindu-l pe copil ce să declare: „Trebuie să spui că nu ai fost violat, ci că totul a fost doar un masaj”.

„Avocatul tău sunt eu” – Polițista, implicată direct în strategia de eliberare

În noiembrie 2023, când judecătorii din Beiuș analizau prelungirea arestului preventiv al lui Faccin, polițista s-a prezentat în sala de judecată alături de Dumitru Gal. Prezența ei a fost însă observată de judecător, care i-a scos din sală.

După eliberarea lui Faccin sub control judiciar, Pașca s-a lăudat că decizia instanței a fost rezultatul unui plan bine pus la punct: „Știu cât de mult am pus la cale fiecare virgulă”, i-a transmis afaceristului, care i-a răspuns recunoscător: „Mi-ai zis un lucru, că noi am vorbit prima dată, că avocatul tău sunt eu, eu pot să te ajut mai mult”.

Finalul „operațiunii”: Polițista inculpată, Faccin dispărut

Întreaga schemă a fost însă demascată. Narcisa Pașca a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită, favorizarea infractorului, influențarea declarațiilor în formă continuată și divulgarea de informații secrete. Dumitru Gal și Antonio Faccin au fost inculpați pentru dare de mită.

Judecătoria Beiuș a dispus în final arestarea lui Faccin, dar acesta a dispărut fără urmă și este, în prezent, dat în urmărire națională.