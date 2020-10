Cât de eficient e Clio hibrid

Clio este unul dintre modele Renault cu mare priză la public. Are succes pentru combinația de sportivitate și confort pe care o oferă la un preț decent. Francezii intră acum cu mezina familiei în era hibridă aplicând o tehnologie nou dezvoltată care se numește E-Tech și care e prezentă și pe hibridul plug-in Captur. Grație hibridizării, Clio reușește o performanță de invidiat la capitolul consum. Eu am reușit să înregistrez la o plimbare prin Sofia, la oră de vârf, un consum mediu de 3,8 litri/100 km, după o tură de peste 60 de minunte prin cele mai aglomerate zone din capitala Bulgariei.

Un motor de 140 de cai putere care pornește mașina pe neauzite. Este ceea ce oferă Clio hibrid ca element distinctiv față de varianta clasică. Pentru că mari diferențe nu sunt vizibile, cu excepția unui sticker prezent pe haion ce indică că avem de-a face cu o altfel de tehnologie. În fond, cei 140 de cai pe care Clio îi pune la dispoziție provin din trei grupuri propulsoare distincte. Avem un motor pe benzină aspirat de 1,6 litri și 91 de cai putere, un motor sincron electric de 36 de cai putere și un demaror-generator de înaltă tensiune de 15 de cai putere. Acestea trei sunt capabile să meargă în diverse moduri, dar atunci când trebuie și există resurse, își unesc efortul pentru a furniza toată puterea de 140 de cai. Am avut nevoie de aceste vârfuri de cuplu mai ales că drumul pe care l-a inclus testul internațional a cuprins o serie de serpentine pe defileul care leagă Velingrad de capitala Bulgariei. Spre deosebire de Captur, grație faptului că e mai ușor și are o siluetă mai joasă, Clio a fost mai agil decât SUV-ul. Suspensia este și ea ceva mai dură, mai bună în curbe, dar nu atât de tare încât să incomodeze pe drumurile denivelate. Viteza maximă pe care Clio E-TECH Hybrid o poate atinge este de 180 km/h și nu este capabil să ruleze în modul electric decât pe distanțe foarte scurte. Asta pentru că se bazează pe un acumulator de doar 1,2 kWh, de 230V, care se încarcă exclusiv regenerativ, fără acces la o alimentare exterioară. Motorul hibrid accelerează de la 80 la 120 km/h în doar 6,9 secunde și atinge suta de pe loc în 9,9 secunde. În modul all-electric, Clio E-TECH Hybrid poate călători cu până la 70-75 km/h. Împreună, dispozitivele hibride reprezintă o greutate suplimentară de cel mult 10 kilograme în comparație cu un motor dCi 115. În ciclul combinat, Clio E-TECH consumă 4,3litri/100 km și emite 96 de grame de CO2/km(rezultate WLTP). Eu am consumat circa 3,8 litri/100 km în ciclu urban și 5,6 litri/100 km pe autostradă. Bateriile nu reduc spațiul de încărcare, portbagajul rămânând la 300 de litri.

150 de brevete

Inginerii Renault au dezvoltat o soluție revoluționară pentru a propune o ofertă hibridă relevantă, originală și exclusivă, care a făcut obiectul a peste 150 de brevete. Se bazează pe o arhitectură hibridă cunoscută drept „serie-paralelă” pentru a oferi numărul maxim de combinații de funcționare între diferitele motoare și pentru a maximiza câștigul de CO2 în timpul utilizării. Această tehnologie hibridă beneficiază, de asemenea, de expertiza oferită de Renault DP World F1 Team. Motoarele pot funcționa independent sau împreună prin direcționarea puterii lor către roți sau către baterie. Grupul motopropulsor își gestionează motoarele și alimentarea în funcție de cerințele de accelerare și putere, precum și de oportunitățile de regenerare a bateriei. Această gestionare se efectuează în conformitate cu 15 combinații de operare între diferitele motoare și treptele de viteză.

Optimizarea energiei

Clio E-TECH Hybrid scoate la iveală o nouă experiență de conducere, bazată pe inteligența sistemului și pe reguli optimizate de gestionare a energiei. Combinația aleasă pe lanțul de tracțiune ia în considerare şi stilul de condus al conducătorului auto și calculul continuu al performanței optime. Șoferul nu gestionează niciun parametru, tehnologia E-TECH le stabilește în mod automat și imperceptibil. Setările MULTI-SENSE permit șoferului să aleagă un mod de conducere care să se potrivească stării sale de spirit sau profilului rutier ales. Experiența inedită apare și ca urmare a faptului că pornirea este exclusiv electrică, cuplul fiind disponibil imediat. Modul Eco se bazează pe o cartografiere mai puțin dinamică şi mai cumpătată a pedalei de accelerație, dar și pe regulile adaptate de schimbare a vitezei. Modul Sport, pe de altă parte, beneficiază de întregul potențial al sistemului în ceea ce privește timpul de răspuns și performanța. Indicațiile în timp real ale comportamentului adoptat sunt prezentate pe panoul de bord și în sistemul multimedia prin diagrama de flux animat care arată direcția de circulație și natura energiei care alimentează tracțiunea (electrică, mecanică, combinată). „Indicatorul de putere” de pe panoul de bord arată nivelul de putere solicitat de sarcina pedalei, precum și fazele de regenerare (piciorul ridicat de pe accelerație, frânare). Indicatorul de încărcare a bateriei din partea stângă a panoului de bord arată cantitatea de energie electrică disponibilă în timp real, plus tendința de consum asociată cu cererea de energie și/sau profilul drumului. Clio este echipat cu Highway și Traffic Jam Companion, o caracteristică de autonomie de nivel 2 care l-a făcut pretabil de testat de către EuroNCAP alături de Autopilotul de la Tesla Model 3.

Ce e la interior

Habitaclul arată vesel și este gândit pentru a fi cât mai util. Spații de depozitare, torpedou mare și iluminat, loc pentru încărcarea telefonului, spații pentru pahare poziționate la îndemână. Se poate observa că sunt folosite materiale de mai bună calitate, majoritatea moi și plăcute la atingere. Planșa de bord este acoperită în partea superioară de un plastic moale, după care urmează prizele de aer care se întind pe orizontală cu linii lungi și elegante. În interiorul mașinii, "Smart Cockpit-ul" dispune de un tablou de bord digital de 7” și de noul sistem multimedia Renault EASY LINK, cu opțiunea afișajului orizontal de 7” sau a afișajului vertical mare de 9,3”. Noul tablou de bord digital utilizează animații specifice hibridului. Acestea pot indica starea de reîncărcare a bateriei sau utilizarea motorului electric, de exemplu. Maneta de viteze specifică are un badge "E-Tech". În cele din urmă, butonul „EV” utilizat pentru a comuta spre modul electric, sub rezerva ca bateria să aibă încărcare suficientă, este situat sub ecranul multimedia. Pe lângă funcția clasică de player media și radio, tableta Easy Link compatibilă cu Apple Car Play şi Android Auto poate oferi o replicare a smartphoneului. Pentru cei care nu dețin un telefon cu o încărcare prin inducție, există două prize usb, dar și o priză de 12 V. Scaunele asigură o foarte bună susținere laterală. În plus, pot fi și încălzite. Există o multitudine de spații de depozitare în habitaclu. care însumează 26 de litri. Pentru pasagerii din spate spațiul pentru picioare a fost mărit cu 2,5 centimetri prin sculptarea spătarelor scaunelor din față. Noul Clio a fost desemnat cea mai sigură mașină în clasa ei de către EuroNCAP conform rezultatelor testelor din 2019, adică cinci stele. Clio are sistem activ de frânare de urgență cu detectarea cicliștilor și a pietonilor, sistem de asistență la pornirea din rampă, recunoașterea indicatoarele rutiere, alertă privind distanța de rulare, asistență la menținerea benzii de rulare, aprinderea automată a farurilor și apel de urgență la 112 printr-o singură apăsare de buton. La nivelul siguranței pasive, Clio vine echipat cu 6 airbaguri, alertă pentru cuplarea centurii de siguranță pentru cele 5 locuri, tetiere tip virgulă și sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate. Pentru cazul în care se produce un accident, există în plafonieră un buton pentru SOS care asigură legătura cu un centru de urgență, iar în cazul în care ocupanții din mașină nu răspund după acționarea lui, operatorul trimite automat locul în care se află automobilul, conform indicațiilor GPS, către sistemul 112. Clio oferă un asistent la parcarea laterală care complează sistemul compus din cameră HD de mers înapoi și senzori de perimetru au avertizare audio. Prețul lui Clio E-TECH Hybrid încă nu a fost comunicat, dar beneficiază de bonusul oferit de tichetul Rabla pentru hibride care emit sub 100 g CO2/km.

- 140 cai putere maximă

- 300 de litri, capacitatea portbagajului

- 3,8 litri/100 km, consum urban real

Avantaje

- consum mic

- pornire electrică

- bonsul la tichetul Rabla

Dezavantaje

- nu se încarcă la priză

- autonomie electrică redusă

- capacitatea acumulatorului