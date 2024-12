Hotelierii din Poiană se aşteaptă la un grad de ocupare de 100% de Revelion

Conform preşedintei Organizaţiei Patronale de Turism Poiana Braşov, Roxana Cojocea, gradul de ocupare a unităţilor de cazare pentru Crăciun este de aproximativ 90%.



"Undeva 90% va fi gradul de ocupare de Crăciun, însă, de Revelion, va fi, cu siguranţă de 100%. Bineînţeles că foarte mult contează cum va fi vremea. Anul acesta am început cumva cu dreptul şi, chiar dacă vremea s-a încălzit, sperăm să se răcească de Sărbători. Din fericire, au fost câteva zile cu temperaturi potrivite care să ne asigure deschiderea sezonului de schi cel puţin pe partea superioară a Masivului Postăvarul de Sărbători. Este o bucurie pentru oaspeţii noştri să poată schia în vacanţa care urmează, chiar dacă numai pe o parte din pârtii. Din păcate, schimbările climatice afectează şi zona noastră, însă specialiştii care administrează domeniul schiabil din Poiana Braşov speculează aceste momente şi îşi pregătesc din timp provizii de zăpadă", a precizat, pentru AGERPRES, Roxana Cojocea.



Ea a menţionat că, miercuri dimineaţă, reprezentanţii Organizaţiei au vrut să marcheze deschiderea actualului sezon de schi.



"Am vrut să marcăm acest eveniment şi am urcat dis-de-dimineaţă pe munte, am aşteptat primul schior cu un banner mare, pe care scria 'Deschiderea sezonului de schi 2024-2025' şi am oferit primilor şase turişti cartele gratuite pentru schi", a menţionat reprezentanta Organizaţiei Patronale de Turism Poiana Braşov.



Totodată, hotelurile din Poiană oferă şi multe alte posibilităţi de petrecere a timpului liber.



"Cu investiţiile pe care le-au făcut, hotelierii oferă un maximum de confort oaspeţilor lor. Avem destule locaţii în care sunt spa-uri, piscine, chiar şi o piscină în aer liber cu apă caldă. Toate hotelurile au locuri de joacă pentru copii şi asigură entertainment pentru aceştia. Avem, în staţiune, şi un centru de agrement - al Primăriei Braşov - unde se pot desfăşura activităţi indoor - căţărat, biliard, dartz etc. Mai avem şi drumeţiile, iar dacă este zăpadă, putem face plimbări cu snowmobilele, dacă nu, cu ATV-urile. Avem disponibilă şi echitaţia, existând un centru unde se poate practica acest sport şi avem şi o tiroliană, iar de anul viitor vom avea şi sania de vară. Nu în ultimul rând, avem experienţa culinară pentru toate gusturile", a spus Roxana Cojocea.



În ce priveşte preţurile, pachetele de tuistice costă în funcţie de serviciile pe care le oferă.



"Pensiunile au pachete la preţuri mai scăzute. În ce priveşte hotelurile mari, acestea oferă pachete de la trei zile în sus, inclusiv cu demipensiune, iar dacă vorbim de Crăciun, se poate opta pentru cine festive, tradiţionale şi, bineînţeles sunt surprize pentru cei mici. De anul acesta avem şi un hotel cu cinci stele - primul din Poiana Braşov - şi, cu siguranţă, aici vor fi preţurile cele mai mari. Spre exemplu, de Crăciun, la un hotel de 4 stele, poţi să achiziţionezi camera la 200 de euro pe noapte - preţ în care ai incluse demipensiune, intrarea la spa/piscină şi tot ce înseamnă program, artistic. Nu ştiu dacă este mult sau puţin, dar gândiţi-vă cât ar costa dacă aţi achiziţiona separat toate aceste servicii numai pentru două persoane", a mai afirmat preşedinta Organizaţiei Patronale de Turism Poiana Braşov.

